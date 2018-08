Brusel, hlavní město špionů: Agenti slídí po informacích. Studená válka je zpět, popisuje expert

Z Bruselu, kde sídlí hlavní instituce EU i NATO, se stala metropole špionů.

Brusel - Až se bude agent ve službách Jejího Veličenstva prohánět po filmovém plátně příště, nebylo by od věci, kdyby ho scenáristé zatáhli na projížďku do Bruselu. Z evropské metropole se stalo hlavní město špionů.

Minulý týden evropští vyjednavači při britsko-unijních rozhovorech o pobrexitovém uspořádání zveřejnili své obavy, že je britská tajná služba "napíchla", aby se rychleji dostala k citlivým dokumentům.

Britům se jen v "řádu několika hodin" podařilo získat složky, které byly teprve odprezentovány evropským představitelům, upozornil The Telegraph.

Sabine Weyandová, zástupkyně hlavního unijního vyjednavače Michela Barniera, údajně prohlásila, že "nemůže být vyloučeno", že se britským zpravodajcům podařilo proniknout na jejich setkání.

Před pěti lety také vyšlo díky dokumentům zveřejněným přes whistleblowera Edwarda Snowdena, že v evropských úřadech diplomaty odposlouchával Washington.

Už v roce 2003 belgické šetření poukázalo prstem na Izrael, když byly nalezeny odposlechy v budově Evropské rady.

Slídění a pozorování všech a všeho je v Bruselu nicméně pro mnohé obvyklou činností, "business as usual", jak připomněl server Politico.

O to více, že v něm nesídlí pouze všechny základní unijní instituce, ale také politické a administrativní centrum Severoatlantické aliance. Kromě toho nejde jen o Brusel, ale i o celou Belgii, která sama je domovem pro mnoho lidí z řady zemí světa - včetně Blízkého východu a Afriky.

Běžná praxe, vědí své lidé v Bruselu

Diplomaté ani politici si proto nejspíš nedělají iluze, že by nebyli sledováni.

Místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička (ANO 2011) přiznává, že obyčejné zjišťování informací k diplomatické praxi patří. "Snažíte se získat informační výhodu, včetně například nějakého materiálu interního charakteru. Ne třeba tajného, ale například patřícího nějaké zemi. Je to celkem běžná praxe," popisuje.

Sám se o to prý coby diplomat snažil. "Nelezl jsem tedy někomu do okna, ale snažil jsem se získat sympatie nebo objevit slabý článek, aby mi někdo ten materiál poskytl," řekl Telička Aktuálně.cz.

Odposlechy jsou ale podle něj mezi evropskými partnery nepředstavitelné. "V dobách, kdy jsem působil v diplomacii, že by docházelo vyloženě k napíchnutí partnerů v rámci unie, tak to považuji za nepředstavitelné. Když se podíváme mimo unii, tam je to samozřejmé."

Zmíněné obavy bruselských diplomatů, že je brexitová jednání Britové "napíchli", v podstatě chápe. Spojené království sice stále formálně patří do EU, ale v při vyjednávání je Bruselu vlastně protivníkem. "Obě strany se snaží dostat k interním informacím," věří Telička.

Český europoslanec Jaromír Štětina (TOP 09) je se slíděním v Bruselu smířen. "Myslím, že tam bude celá řada různých rozvědčíků. V politice je to normální, i když nemorální," tvrdí člen Výboru pro zahraniční věci a místopředseda Podvýboru pro bezpečnost a obranu.

Sám například upozorňuje na to, že skrze otevřené dveře často slýchá moskevskou ruštinu z kanceláře svého francouzského kolegy Jeana-Luca Schaffhause, kterou podle něj mluví jeho asistenti.

"Je to nebezpečné," dodává europoslanec.

Brusel už vytlačil i špionské metropole

S rozšiřováním EU a její rostoucí vahou na poli mezinárodní politiky i obchodu však stoupá i počet profesionálních vyzvědačů, kteří v jejím srdci pracují. Řada představitelů tajných služeb se shoduje, že Brusel dokonce co do "hnízda špionů" předběhl Berlín i Vídeň.

Podle bývalého vysoce postaveného představitele belgických agentů citovaného serverem Politico, jsou v Belgii k nalezení špioni z Číny, Ruska, Ameriky, ale třeba i Maroka. "Studená válka je zpět," doplnil.

"Dovnitř a ven chodí tolik lidí, že není možné tomu zabránit. Musíte prostě neustále předpokládat, že vás Rusové a Číňané poslouchají," vysvětluje na adresu svého sídla v Bruselu americký velvyslanec v Belgii Howard Gutman.

Všechny tři základní instituce EU i NATO mají své bezpečnostní pracovníky, kteří se snaží špionům ve vstupu zabránit.

"Své lidi tady má každá služba," řekl serveru Politico bývalý člen belgických tajných služeb. "Máte tady služby přátelské, neutrální i nepřátelské."