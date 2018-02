Největší slídilové v Česku: poslanec, banka, Úřad vlády i ministerstvo

před 7 hodinami

Plošný sběr dat pro stát, nahlížení úředníků do zdravotní dokumentace či průzkum mobilů při žádosti o úvěr. Tato opatření získala anticenu Velkého bratra.

Praha - Největšími českými slídily za rok 2017 jsou ministerstvo průmyslu a obchodu, poslanec Jiří Běhounek, Equa bank a Úřad vlády. Ti vyhráli hlavní ceny třináctého ročníku Cen Velkého bratra (Big Brother Awards). Uděluje je organizace Iuridicum Remedium firmám, lidem či úřadům, kteří se snaží vetřít do soukromí lidí.

Šampiony čtyř kategorií soutěže - firemní slídil, úřední slídil, dlouhodobý slídil a výrok Velkého bratra - vybrala osmičlenná porota složená z odborníků na nové technologie, právníků, obránců lidských práv a novinářů. Vycházela přitom z nominací zaslaných širokou veřejností.

Podívejte se, kdo byl letos ve hře o Cenu Velkého bratra:

Cenu pro dlouhodobého slídila získalo ministerstvo průmyslu a obchodu za to, že se nesnaží zmírnit plošnou archivaci dat vzniklou při digitální komunikaci. Ministerstvo má na starost zákon o elektronických komunikacích, který mimo jiné definuje, že poskytovatelé elektronické komunikace jsou povinni shromažďovat metadata (data, jež odkazují na jiná data) o proběhlých komunikacích a tato plošně uchovávat pro potřeby policie a dalších orgánů po dobu šesti měsíců.

Jde o velmi citlivá data o tom, kdo s kým a jak komunikuje, ale data koncentrují i údaje o pohybu každého z nás. Ministerstvo nechce sběr dat upravit, ačkoliv evropská judikatura ho už odsoudila. "Říká se, že kdo nic nedělá, nic nezkazí. Toto ovšem u ministerstva průmyslu a obchodu bohužel neplatí. Soudní dvůr EU podobný plošný sběr dat označil již ve dvou rozsudcích za nepřijatelný a neústavní," říká Jan Vobořil, výkonný ředitel organizace Iuridicum Remedium.

Statistiky navíc podle něj ukazují, že masivní sběr dat zejména pro potřeby policie se nijak neodráží v poklesu kriminality či vzrůstu její objasněnosti. "Pachatelé organizovaného zločinu se pomocí řady nástrojů dokáží takovým sledováním vyhýbat. Plošným sběrem dat tak jsou nejvíce zasaženi ti, o něž vlastně vůbec nejde," vysvětluje Vobořil. Nečinnost ministerstva ve chvíli, kdy jsou dlouhodobě pošlapávána základní práva všech občanů, si podle něj cenu jednoznačně zaslouží.

Cenu pro firemního slídila získala Equa bank za vyžadování souhlasu klientů s poskytnutím takzvaného TelcoScore sestaveného z dat telefonních operátorů (O2, T-Mobile, Vodafone). Bez tohoto souhlasu úvěr neposkytne.

TelcoScore má hlavně u mladých lidí bez platební historie prověřit jejich schopnost včas a řádně hradit splátky. Skóre ve škále od 1 do 1000 se tvoří z šedesáti různých údajů, s nimiž operátor o zákazníkovi disponuje. Jaká přesně to jsou, jasné přitom není.

Základem mají být data o platební morálce, ale také provozní či lokalizační údaje. Do hodnocení se tak může započítávat například to, za co, kde a kolik klient utrácí, kde tráví volný čas a dovolenou, zda jezdí autem nebo MHD či jaké stránky navštěvuje. Skóre je každý den aktualizováno a je dostupné v režimu 7/24, tedy nepřetržitě.

"Vypočítávání skóre na základě nesouvisejících údajů povede v budoucnu k tomu, že naše jednání v jedné věci může mít zcela nečekané dopady v jiné oblasti, to povede k permanentnímu stresu, ke konformismu a autocenzuře," varuje Vobořil. Porota poukazuje i na roli všech tří mobilních operátorů, kteří tímto způsobem obchodují s daty svých zákazníků.

Cenu pro úředního slídila získal tento rok jednotlivec - poslanec Jiří Běhounek (nestraník za ČSSD) za svůj návrh novely zákona o zdravotních službách. Ten zavádí neomezený přístup k elektronické zdravotnické dokumentaci - objevil se jako takzvaný přílepek k zákonu o elektronické identifikaci a bez problémů prošel legislativním procesem.

Novela zavádí takzvané národní kontaktní místo umožňující široký přístup k elektronické zdravotnické dokumentaci, včetně přístupu ze zahraničí. Zákon nicméně zcela postrádá nezbytné limity tohoto přístupu, stejně jako mlčí o tom, zda může pacient sdílení citlivých dat jakkoli ovlivnit.

Vedle rozšiřování zdravotnických registrů či slídění ve zdravotnických datech ze strany ministerstva financí, za něž byla udělena jedna z anticen za rok 2015, jde tak dle poroty o další příklad útoku na důvěrnost zdravotnických informací.

V poslední negativní kategorii výrok Velkého bratra zabodoval Úřad vlády ČR za definici, jak poznat Roma, v metodice ke sčítání Romů, které provedl v roce 2017.

"Za Roma je označen takový jedinec, který se za něj sám považuje, aniž by se nutně k této příslušnosti za všech okolností hlásil, a/nebo je za něj považován významnou částí svého okolí na základě skutečných či domnělých (antropologických, kulturních nebo sociálních) indikátorů," uvádí definice.

Podle poroty je taková definice neadekvátní a nepřijatelná. Není možné označovat kohokoli za příslušníka jakéhokoli etnika jinak, než že se k němu sám přihlásí. Ačkoli cílem sčítání bylo získat celková čísla, tak k jejich získání bylo nezbytné, aby sčítající hodnotil národnost konkrétních lidí bez toho, aniž by to oni sami mohli jakkoli ovlivnit.

Vedle negativních ocenění udělila porota také jednu pozitivně laděnou Cenu Edwarda Snowdena. Její nositel se může pyšnit tím, že přispěl k ochraně soukromých dat a privátní sféry života každého občana.

Letos si ji odnesla společnost Open Whisper Systems, která vyvíjí aplikaci Signal určenou pro šifrovanou mobilní komunikaci. Signal je určen hlavně pro mobilní platformy (Android, iOS) pro přenos zpráv a hlasu. Dokáže šifrovat textové zprávy, obrázky i telefonní hovory a v současné době je podle porotců považována za nejbezpečnější komunikační platformu.

"Má dvě zásadní přednosti. Hlavní je to, že komunikace je šifrována takzvaně end-to-end, což znamená, že k jejímu obsahu se nedostane ani provozovatel serveru, přes nějž se komunikuje, ale pouze sami uživatelé. Druhou výhodou je, že Signal je open source, tedy že každý může zkontrolovat, jak aplikace funguje, zda například neodesílá data někam, kam by neměla," vysvětluje Vobořil.

Soutěž je nazvána podle románu George Orwella 1984, v němž vládne diktatura Strany, která pomocí neustálého slídění potlačuje jakoukoliv individualitu a tlačí lidi k tomu, aby přestali myslet a dali se dokonale ovládat.

Anticena má své kořeny ve Velké Británii, kde byla poprvé vyhlášena v roce 1998. Do České republiky se dostala o sedm let později.