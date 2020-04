Po pandemii přijdou vyšší daně, míní ekonomka Horská. Škrty v rozpočtu nejsou "sexy"

Státy, které si v dobách růstu vytvořily finanční rezervy, jako třeba Německo, jsou na tom za současné situace lépe - mohou ekonomice pomoci více a účinněji, řekla v on-line rozhovoru se čtenáři Aktuálně.cz ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská. Propady státních rozpočtů se po odeznění krize budou muset alespoň zčásti splatit. Podle Horské tak přijde na řadu zvyšování daní.

Česko podle Horské nemělo v minulosti k vytváření rezerv politickou vůli. "My, co jsme volali po rezervách, jsme byli kritizováni za zbytečné strašení a za asociálnost," řekla ekonomka. Ideálním řešením by podle ní do budoucna byly nižší výdaje státu. "Ale to se povede jen málokdy. Není populární škrtat v rozpočtech," připomněla.

"Scénář zvyšování celkového daňového zatížení je podle mého názoru velmi pravděpodobný. Nejde ale jen o zvyšování daní, ale i změnu jejich struktury - modernizaci -, aby lépe postihovala ekonomické procesy v moderní ekonomice. Myslím, že nás čeká ostrá diskuse nad tématem, co a jak zdaňovat. Daňové zatížení práce (mezd) je již nyní vysoké. Půjde se spíše cestou zdanění majetku a kapitálu," popisuje v on-line rozhovoru Horská.

Vysoké inflace spotřebního zboží jako v 90. letech minulého století se Horská neobává. Růst cen se ale podle ní může projevit jinde - u akcií, finančních aktiv, cen nemovitostí. "Ceny v určitých méně atraktivních lokalitách mohou poklesnout, ale nečekám plošný a trvalejší pokles. Někdo naopak ale očekává dlouhou recesi a propad cen nemovitostí. Je těžké teď cokoliv odhadovat," dodává.

Vláda to nedomyslela

Vláda podle Horské při zavedení plošné karantény nedomyslela důsledek svých kroků a jejich dopad na ekonomiku. "Dokazuje to překvapení z oznámení automobilek o uzavření závodů. Nikdo z nich nic nepočítal. Chyběla diskuse, rozhodovalo se na nejvyšší úrovni bez reflexe dopadů do ostatních aspektů našeho života," domnívá se Horská.

Vážná je podle ekonomky situace zejména v pohostinství a ubytování. Odhaduje ale, lidé se po uvolnění karantény rádi vrátí do hospod.

"Horší to bude v případě hotelů, obzvlášť těch, které byly závislé na zahraniční klientele. Nečekám, že by se letos v hlavní letní sezoně uvolnily restrikce pohybu osob. Doporučila bych všem zaměřit se na českou klientelu. Do hospůdky se každý rád vrátí včetně mě a letní rodinnou dovolenou už také plánuji v Čechách," poradila Horská čtenářům Aktuálně.cz.

Z "bryndy" ven by české ekonomice mohla pomoci provázanost s okolními státy. Státní rozpočet ale podle Horské skončí s větším deficitem než 200 miliard korun. Pro rok 2021 očekává Raiffeisenbank růst ekonomiky přes tři procenta, ani to však nemusí stačit k návratu na předkrizovou úroveň.