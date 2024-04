Navzdory slibům evropské banky loni zaplatily v Rusku na daních 800 milionů eur

Velké evropské banky, které nadále působí v Rusku, zaplatily v loňském roce do ruského rozpočtu na daních zhruba 800 milionů eur (přes 20 miliard korun). To představuje čtyřnásobek ve srovnání s obdobím před ruskou invazí na Ukrajinu, a to navzdory slibům bank, že budou své aktivity v Rusku minimalizovat. Informuje o tom britský list Financial Times (FT).

Sedm evropských bank s největšími aktivy v Rusku vydělalo v loňském roce v Rusku dohromady přes tři miliardy eur (zhruba 75,5 miliardy korun). Jde o Raiffeisen Bank International (RBI), UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intensa Sanpaolo a OTP. Související Raiffeisenbank zůstává Rusku. Vadí mi to, říká hlavní ekonomka banky Horská 3:22 Jejich zisky se tak více než ztrojnásobily proti roku 2021. Zčásti je vytvářela finanční aktiva, která banky nemohou z Ruska stáhnout. V důsledku nárůstu ziskovosti tak tyto banky loni podle analýzy FT zaplatily v Rusku na daních 800 milionů eur, zatímco v roce 2021 to bylo pouze 200 milionů eur. Téměř polovina z loňských daní připadá na rakouskou společnost Raiffeisen Bank International, která má v Rusku ze západních bank největší zastoupení. Kromě evropských bank platí v Rusku daně také velké americké banky, například Citigroup a JPMorgan. Citigroup loni v Rusku podle výpočtů Kyjevské ekonomické školy (KSE) vydělala 149 milionů dolarů (zhruba 3,5 miliardy korun) a zaplatila na daních 53 milionů dolarů (1,2 miliardy korun). U firmy JPMorgan činil zisk 35 milionů dolarů a daně 6,8 milionu dolarů. Těží z úrokových sazeb i ze sankcí Zahraniční banky v Rusku těží nejen z vysokých úrokových sazeb, ale také ze sankcí uvalených na ruské banky západními zeměmi. Tyto sankce omezují přístup ruských bank k mezinárodnímu platební systému a zvyšují atraktivitu západních bank pro ruské klienty, píše Financial Times. Související Nástěnka hanby prořídla. Podívejte se, kdo z globálních firem dál vydělává v Rusku 20 fotografií Raiffeisen Bank International loni v Rusku vydělala 1,8 miliardy eur, což je více než trojnásobek ve srovnání s rokem 2021. Na celkovém zisku banky se tak ruské aktivity podílely zhruba polovinou, zatímco před zahájením ruské invaze na Ukrajinu to byla pouze třetina. Kromě obvyklých daňových povinností musela banka v loňském roce v Rusku uhradit 47 milionů eur v důsledku daně z mimořádných zisků, kterou Kreml loni uvalil na některé podniky. Raiffeisen Bank International je na Západě kvůli svým pokračujícím aktivitám v Rusku často terčem kritiky. K utlumení ruských aktivit ji tlačí mimo jiné Evropská centrální banka (ECB) a také americké ministerstvo financí. Banka sice po zahájení ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 opakovaně avizovala plány na stažení z Ruska, zatím je však nerealizovala. "Setrvání v Rusku není jen v zájmu RBI. Ruská centrální banka udělá vše, co je v jejích silách, aby je nenechala odejít, protože existuje jen málo nesankcionovaných bank, jejichž prostřednictvím může Rusko přijímat a posílat platby v rámci mezinárodního platebního systému SWIFT," uvedl podle Financial Times nejmenovaný manažer působící v ruském bankovním sektoru.