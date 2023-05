Raiffeisenbank zůstává Rusku. Vadí mi to, říká hlavní ekonomka banky Horská

Výrobci letadel nestíhají vyrábět, aerolinky ale i tak nová letadla nedokážou přestat kupovat. Airbus a Boeing se stále potýkají s problémy v odvětví, které jim brání dodat letadla prodaná ještě před pandemií. Díky oživení letecké dopravy teď navíc získávají nové zakázky, jejichž hodnota se pohybuje v miliardách dolarů. Dodávky těchto strojů ale výrobci dokážou uspokojit až po roce 2030, uvedla agentura Reuters.

Počínaje aerolinkami Air India přes irský Ryanair až po nové národní aerolinky Saúdské Arábie - řada leteckých společností předložila závazné či alespoň předběžné objednávky až na 700 letadel. Překvapivé oznámení společnosti Turkish Airlines z tohoto týdne, že firma v červnu plánuje objednat 600 letadel, pak znamená čtvrtou objemnou zakázku za několik měsíců. Překonává i dosavadní rekordní objednávku Air India na 470 letadel Airbus a Boeing.

Turecké národní aerolinky v dubnu představily desetiletý strategický plán, jehož cílem je do roku 2033 zvýšit počet přepravených cestujících na 170 milionů z více než 85 milionů plánovaných v letošním roce. To by také zintenzivnilo boj mezi konkurenčními letišti v Evropě a na Blízkém východě o to, které se stane důležitým přestupním uzlem. Istanbul, kde bylo v roce 2018 otevřeno moderní letiště za 12 miliard USD (260 miliard Kč), mnozí považují za geograficky výhodnou lokalitu, která může soupeřit s hlavními uzly, jako je Dubaj a Dauhá.