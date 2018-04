Na Slovensku musí v inzerátech zveřejnit nabízený plat. V Česku se pochlubí jen třetina společností

před 1 hodinou

Firma poté nemůže zájemci nabídnout nižší plat, než jaký slibovala v inzerátu. Zákon přichází v době, kdy se Slovensko vyrovnává s rekordní zaměstnaností.

Bratislava - Firmy na Slovensku začaly v předstihu zveřejňovat ve svých inzerátech na pracovních portálech výši mzdy, kterou nabízejí zájemcům o obsazení volných míst. Slovenský parlament změnou zákona rozhodl, že od května bude údaj alespoň o základní mzdě v pracovních nabídkách podniků povinný.

Z dosud zveřejněných inzerátů vyplývá, že zaměstnavatelé přistoupili k uvádění nabízeného platu rozdílně. Některé firmy propagují měsíční mzdu, možné odměny a další zaměstnanecké benefity, další vsadily pouze na údaj s rozpětím platu nebo propagují odměnu za hodinu práce.

Podle předního pracovního portálu Profesia.sk firmy neporuší zákon, pokud uvedou pouze minimální mzdu, byť takový postup by mohl odradit zájemce o práci. Novela příslušného zákona nestanovuje, zda podniky musejí zvolit hodinovou, týdenní, či měsíční nabízenou mzdu.

Zároveň ale nebudou moci dohodnout s novým pracovníkem nižší plat, než podnik inzeroval. Loni obsahovala informace o platu na zmiňovaném portálu jen zhruba čtvrtina inzerátů.

Povinné zveřejňování základního platu v pracovních nabídkách přichází v době rekordně nízké nezaměstnanosti, která na konci března na Slovensku dosáhla 5,55 procenta.

Zaměstnavatelé, kteří si dlouhodobě stěžují na nedostatek kvalifikované pracovní síly, hlásili slovenským úřadům práce desítky tisíc neobsazených pracovních pozic a zaměstnávají i více cizinců než v minulosti. Od května na Slovensku také stoupnou nebo budou zavedeny nové příplatky za práci v noci, o víkendech a o svátcích.

"Zveřejňování mezd není v České republice až tak neběžné," řekl Aktuálně.cz Tomáš Ervín Dombrovský, analytik společnosti LMC, která provozuje servery Jobs.cz a Práce.cz. Podle něj je zhruba u třetiny pracovních inzerátů uveřejněna mzda alespoň v nějakém rozmezí.

"Není to povinnost, takže to uvádějí jenom firmy, které chtějí. Typicky ty, které se mají čím pochlubit," dodal Dombrovský. Podle něj je na trhu ještě velký počet firem, které nechtějí uvádět mzdy v inzerátech, protože by tím mohly popudit stávající zaměstnance, kteří na nabízený plat nedosáhnou.

Výjimku ze zveřejňování nabízených platů na Slovensku dostaly firmy, které hledají zaměstnance na práci v zahraničí, a také veřejná správa. Například platy úředníků na Slovensku se řídí podle stanovených tabulek.