Průzkum zkoumal české sny o bydlení. Mladí vyžadují terasu, touhou všech je zahrádka

Mladí Češi chtějí bydlet v centru města, aby to měli blízko za zábavou, naopak z lidí starších padesáti let po takové lokaci touží jen dvanáct procent. I to ukázal průzkum Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS), který zjišťoval, jak se liší představa o ideálním bydlení u Čechů ve věku 18 až 30 let a 50 až 65 let. Obě generace spojuje například touha mít aspoň kousek zahrádky.

Z průzkumu mezi mladou a starší generací Čechů vyplynulo, že rozdílný názor na ideální bydlení je patrný zejména ve velikosti obytné plochy. U lidí ve věku 18 až 30 let platí, že čím prostornější byt, tím lepší. Více než třetina z nich sní o bytu, který bude mít rozlohu 70 až 100 metrů čtverečních. Další třetina touží po bytu s více než 100 metry čtverečními. Naopak polovina lidí ve věku nad 50 let se spokojí s bydlením o ploše 50 až 70 metrů čtverečních. Související Bytový paradox: Nájmy se vrátily o tři roky zpět, prodejní ceny ale dál neznají strop "Rozdílnost v pohledu generací na bydlení vychází také z toho, že mladá generace hledá bydlení, kde založí rodinu a vychová děti, a očekává tedy nárůst počtu členů domácnosti. Naopak starší generace řeší bydlení po odchodu dětí ze společného domova," komentoval výsledky průzkumu tajemník AČSS Jiří Šedivý. Mezigenerační pohled je rozdílný i na umístění ideálního bydlení. Pro třetinu mladých je to centrum města, aby to měli blízko za zábavou, jako například za posezením s přáteli. U osob nad 50 let si takovou lokaci přeje jen 12 procent lidí, atraktivnější je pro ně představa života na chatě či chalupě, pro kterou se v průzkumu vyslovila necelá pětina. U starší generace získává na významu také to, zda je bydlení bezbariérové či je případně k dispozici nějaká forma pečovatelské péče. Pro mladé je naopak ideálem bydlení s terasou (třetina dotázaných) a bazénem (pětina dotázaných). "Představa celoživotního bydlení je dnes spíš iluzorní - s tím, jak se mění naše životní priority i životní styl, měníme, upravujeme a rekonstruujeme bydlení. V každé životní fázi proto člověk přemýšlí o tom, jak změní bydlení, aby mu vyhovovalo, a samozřejmě jak bude tuto změnu financovat," doplnil Šedivý. Související Spořit 56 let, nebo vzít drahou hypotéku. Bydlet ve vlastním je v Česku stále těžší Jedno ale Čechy napříč generacemi přece jen spojuje. Ideální bydlení je pro ně to, kde se nachází aspoň kousek zahrady. Po zahrádce touží 35 procent mladých Čechů a 45 procent ve věku 50+. Obě věkové skupiny také preferují rodinný dům před bytem. U mladé generace po něm nejvíce touží 66 procent dotazovaných, u druhé kategorie to je 43,4 procenta. AČSS v průzkumu také zjistila, že tři čtvrtiny Čechů ve věku nad 50 let bydlí ve vlastním bytě či domě. "Vlastní bydlení u nás patří k nejčastější formě 'důchodového' zajištění. Je za tím pragmatická úvaha - pokud nemusíte z penze platit nájem, protože bydlíte ve vlastním, výrazně to ulehčí vašim výdajům v pozdním věku," sdělil Šedivý. Jak ale dlouhodobě vyplývá z dat realitních společností, pořídit si vlastní nemovitost je kvůli jejich rostoucím cenám pro Čechy stále těžší. Například nedávná studie poradenské společnosti Deloitte ukázala, že nový byt v tuzemsku vyjde na 12,2 průměrného hrubého ročního platu, o rok dříve to bylo 11,4 platu. Video: Touha bydlet ve vlastním je dědictví komunismu. Zdražování je alarmující, říká Niedermayer 24:31 Růst inflace mě znepokojuje míň než růst cen nemovitostí. To, že se ceny bytů odtrhly od příjmů lidí, není dobré, míní europoslanec a ekonom. | Video: Martin Veselovský