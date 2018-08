Místo leva euro. Bulharská vláda schválila plán přijetí společné měny

Bulharská měna leva je na vývoj kurzu eura napojena už delší dobu. Země se však stane první, která není členem eurozóny, ale chce být v bankovní unii.

Sofia - Bulharská vláda schválila akční plán přijetí eura. Země by podle něj měla do konce června příštího roku vstoupit do mechanismu směnných kurzů ERM-2, tedy do takzvané čekárny na členství v eurozóně a bankovní unii. Uvedla to dnes agentura Reuters. O vstup do ERM-2, kde země musí vydržet dva roky před přijetím eura, Bulharsko požádalo v červenci letošního roku.

Obecně platí, že před přijetím eura se daná země musí zapojit do ERM-2, což znamená, že musí dva roky udržovat kurz domácí měny k euru v povoleném fluktuačním pásmu od stanoveného středního kurzu. Teprve pak může zavést euro.

Bulharská měna leva je na vývoj kurzu eura napojena už delší dobu. Bulharsko se však stane první zemí, která není členem eurozóny, ale chce být v bankovní unii. To Evropské centrální bance (ECB) umožní sledovat chování největších bulharských bank.

Bulharsko, které se stalo členem EU v roce 2007, už splnilo všechna oficiální kritéria pro přijetí eura, má rozpočtový přebytek, nízký dluh a dlouhodobé úrokové sazby i mírnou inflaci. Je však nejchudším členem unie, hrubý domácí produkt (HDP) na osobu je na 49 procentech evropského průměru. Podle řady názorů je na vině korupce.

Aby Sofia posílila své šance, musí ještě zlepšit makrofinanční rámec, posílit dohled nad nebankovním finančním sektorem, včetně penzijních fondů a pojišťovacích firem, a dále pracovat na boji proti praní špinavých peněz. Musí také zlepšit právní předpisy u konkurzů a vypracovat pozměňovací návrhy zákonů v souvislosti se vstupem do eurozóny a bankovní unie.

Očekává se, že ECB před schválením vstupu Bulharska do bankovní unie uskuteční hodnocení kvality majetku bank a zátěžové testy bank. Celý proces přijetí by mohl trvat rok, ale může být i delší.

Eurozóna má v současnosti 19 členů. Naposledy její řady rozšířila Litva, která přijala euro začátkem roku 2015.