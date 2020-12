Ministr Petříček: Vyřadit z Dukovan Rusko a Čínu už předem je nejčistší varianta

Bezpečnostní výjimka vůči rizikovým uchazečům by podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) měla být uplatněna hned na začátku tendru na stavbu nového bloku v Jaderné elektrárně Dukovany. Považuje to za nejčistší způsob. Novinářům také řekl, že je přesvědčen, že tendr by mohl být připraven ještě před parlamentními volbami v příštím roce. Premiér Babiš naopak hovořil až o povolební vládě.

Firma ČEZ jej plánovala vypsat do konce roku, premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání vlády minulý týden řekl, že soutěž není připravená. Související Garance výkupních cen z Dukovan by měla mít strop, míní opozice. Návrh však míří dál "Jsem přesvědčen, že tendr by mohl být připraven ještě před parlamentními volbami. Určitě je ale potřeba, aby na tomto zásadním projektu panovala mnohem širší politická shoda, jak má být dodavatel vybírán. Opakovaně jsem zmiňoval, že doporučení bezpečnostní komunity by vláda měla vzít plně v potaz při přípravě tendru, při zadání pro investora," uvedl ministr. "Můj názor je, že by bezpečnostní výjimka měla být uplatněna. Z mého pohledu nejčistší způsob je uplatnit ji na začátku celého procesu výběru dodavatele nových bloků v Jaderné elektrárně Dukovany," dodal. Web iRozhlas.cz před týdnem informoval o tom, že české tajné služby a ministerstva vnitra a zahraničí upozornily na to, že zadávací dokumentace k výběrovému řízení na stavbu nového bloku Dukovan dostatečně nezohledňuje bezpečnostní zájmy státu. Vládě doporučují, aby s výzvou k účasti v tendru vůbec neoslovovala rizikové uchazeče. Část opozice dlouhodobě kritizuje možnou účast Ruska a Číny v tendru na stavbu nového bloku Dukovan. Související Babiš chce odsunout jaderný tendr. Poradce prezidenta Nejedlý letí jednat do Ruska Premiér před týdnem uvedl, že situaci chce probrat na dalším zasedání vládního výboru pro jadernou energetiku, jehož členy jsou i zástupci opozice, tak aby na postupu byla všeobecná shoda. Sejít by se měl ve středu 9. prosince. Česká vláda letos schválila model financování nového jaderného bloku v Dukovanech zhruba za šest miliard eur (přibližně 162 miliard korun). Mezi možnými uchazeči jsou podle dostupných informací kromě ruského Rosatomu a čínské společnosti CGN také severoamerická společnost Westinghouse, francouzská EdF a jihokorejská firma KHNP. Výběrové řízení má vypsat polostátní firma ČEZ, která je investorem stavby. Stát a ČEZ uzavřely smlouvy k plánovanému novému dukovanskému bloku na konci července. Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš podepsali vedle zastřešující dohody také smlouvu, která definuje územní povolení k umístění stavby a stanovuje termíny výběru dodavatele stavby. Beneš tehdy řekl, že pořadí uchazečů o stavbu nového bloku by firma ráda měla na konci roku 2022. Na výstavbě by se stát měl podílet 70 procenty, zbylých 30 procent by měl zaplatit ČEZ. Související Analýza: Přiřknutí stavby Dukovan Rusům je pro Česko hrozbou ČEZ v připomínkovém řízení k zadávací dokumentaci pro zájemce o dostavbu Dukovan podle dnešních Hospodářských novin upozornil, že o možném vyřazení z tendru může rozhodnout jedině ministr průmyslu a obchodu na základě usnesení vlády. Nikoliv sama firma. Z dokumentu z letošního podzimu, který HN nyní získaly, plyne, že experti vytkli ČEZ celkem 42 bodů, ten ale většinu z nich odmítl.