Ministerstvo financí zhoršilo odhad růstu české ekonomiky pro letošní i příští rok

Praha - Ministerstvo financí v nové prognóze zhoršilo odhad růstu ekonomiky v letošním roce na 3,2 procenta a příští rok na 3,1 procenta. I tak by ale měla přetrvávat příznivá ekonomická situace, uvedlo dnes ministerstvo financí. V předchozí dubnové prognóze úřad čekal letos růst o 3,6 procenta a příští rok o 3,3 procenta. Loni ekonomika stoupla podle ministerstva financí o 4,3 procenta.

Výkon ekonomiky by přitom měla podle MF táhnout spotřeba domácností, a to díky růstu mezd a nízké nezaměstnanosti. Investice by měly být podpořeny nejen penězi z fondů EU, ale i například potřebou firem inovovat technologické vybavení právě kvůli nedostatku lidí na trhu práce.

Průměrnou míru inflace letos MF očekává 2,2 procenta. V dubnu úřad počítal s 2,1 procenta. Loni byla průměrná inflace 2,5 procenta. Inflací nad dvěma procenty MF očekává i v roce 2019, a to 2,3 procenta.

MF počítá proti dubnové prognóze s pomalejším posilováním kurzu koruny vůči euru. Letos by měl být v průměru 25,6 koruny za euro a příští rok 25,2 koruny za euro. V dubnu přitom počítalo ministerstvo pro příští rok s posílením koruny až pod 25 korun za euro.

Růst ekonomiky se podle MF příznivě promítá do vývoje veřejných financí. Loni skončily veřejné finance v přebytku 1,6 procenta HDP a letos MF nadále očekává v prognóze přebytek 1,5 procenta HDP. "Nárůst spotřeby vládních institucí by měl být kompenzován vyššími daňovými příjmy včetně příspěvků na sociální zabezpečení," uvedl úřad.

Tuzemské hospodářství by podle úřadu mohl nepříznivě ohrozit vývoj v zahraničí i v ČR. Hlavním rizikem je podle MF vyhrocování vzájemných obchodních vztahů mezi USA, Čínou a EU. Dále by českou ekonomiku mohla ovlivnit případná eskalace problémů italského bankovního sektoru.

V případě domácího vývoje je rizikem pro odhadovaný vývoj nedostatek zaměstnanců s vhodnou kvalifikací. Problémem může být i pokračování rychlého růstu úvěrů na bydlení a cen nemovitostí. "V případě investic pak bude klíčové, zda se podaří obnovit investiční cyklus spojený s programovým obdobím Evropské unie pro roky 2014 až 2020," uvádí materiál.

Odhady ministerstva financí (v závorce uvedeny odhady z předchozí dubnové predikce):

2017 odhad 2018 odhad 2019 HDP 4,3 3,2 (3,6) 3,1 (3,3) Průměrná míra inflace 2,5 2,2 (2,1) 2,3 (1,9) Nezaměstnanost (VŠPS) 2,9 2,3 (2,4) 2,3 (2,3)

Česká bankovní asociace minulý týden uvedla, že letos očekává růst ekonomiky o 3,3 procenta a příští rok o 2,9 procenta. Česká národní banka v květnových odhadech čeká letos růst ekonomiky o 3,9 procenta a příští rok o 3,4 procenta. Novou prognózu centrální banka zveřejní ve čtvrtek.

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) odhaduje letošní růst české ekonomiky na 3,8 procenta. Příští rok by měl růst zpomalit na 3,2 procenta. Podle odhadů Mezinárodního měnového fondu česká ekonomika letos stoupne o 3,7 procenta. Příští rok by měl růst zpomalit na 3,2 procenta.