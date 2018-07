Ekonomika Česka letos stoupne o 3,8 procenta, odhaduje OECD

Většímu růstu ekonomiky brání podle zprávy OECD mimo jiné trh práce, na kterém mají firmy problém najít vhodné pracovníky.

Praha - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) odhaduje letošní růst české ekonomiky na 3,8 procenta. Příští rok by měl růst zpomalit na 3,2 procenta. Za růstem ekonomiky je především silná poptávka podpořená růstem mezd a export. Vyplývá to ze zprávy OECD, kterou dnes představil generální tajemník OECD Ángel Gurría. Loni česká ekonomika rostla o 4,6 procenta.

Většímu růstu ekonomiky brání podle zprávy OECD mimo jiné trh práce, na kterém mají firmy problém najít vhodné pracovníky. Nezaměstnanost v ČR je totiž jedna z nejnižších ze zemí OECD. Letos by přitom měla klesnout na 2,4 procenta z loňských 2,9 procenta. V roce 2019 OECD očekává další pokles na 2,3 procenta.

Zlepšit situací na trhu práce by podle zprávy mohly větší investice do vzdělání a zvyšování kvalifikace pracovníků nebo jejich rekvalifikace. Zpráva také doporučuje zvýšit pružnost trhu práce zavedením částečných úvazků, což by pomohlo například zaměstnávání žen po rodičovské dovolené. OECD také doporučuje zrychlit imigrační řízení a ulehčit integraci cizinců.

OECD dále upozornilo, že rizikem pro ekonomiku může být vývoj cen nemovitostí, který byl loni podle zprávy nejvyšší mezi zeměmi EU. Spolu s tím rostou výrazně poslední dva roky i objemy půjček na pořízení nemovitostí, což vystavuje možnému riziku banky.

Růst ekonomiky může být podle zprávy také ohrožen navyšováním celních tarifů, například ze strany USA, nebo brexitem. Export ČR totiž podle zprávy OECD tvoří 45 procent českého HDP.

Rozpočtová politika Česka je podle OECD hodnocena příznivě. Například úroveň veřejného dluhu k HDP má ČR jednu z nejnižších mezi členskými zeměmi OECD. V dlouhodobém horizontu ovšem podle zprávy bude ČR čelit stárnutí populace, a tím i vyšším výdajům z veřejných rozpočtů.

Podle odhadů Mezinárodního měnového fondu česká ekonomika letos stoupne o 3,7 procenta. Příští rok by měl růst zpomalit na 3,2 procenta. Česká národní banka letos čeká růst ekonomiky o 3,9 procenta a příští rok o 3,4 procenta. Ministerstvo financí v dubnové prognóze počítalo s růstem ekonomiky v letošním roce o 3,6 procenta a příští rok o 3,3 procenta. Česká bankovní asociace očekává letos růst o 3,6 procenta a příští rok o 2,8 procenta.

OECD je mezivládní organizace 36 ekonomicky rozvinutých zemí světa. Koordinuje ekonomickou spolupráci členských zemí, zprostředkovává nové investice a prosazuje volný mezinárodní obchodu.