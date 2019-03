Ministerstvo dopravy otočilo. Se zrušením přimíchávání biopaliv náhle nesouhlasí

Ministerstvo dopravy změnilo svůj postoj k poslaneckému návrhu na zrušení povinného přimíchávání biopaliv do pohonných hmot. Ještě koncem týdne zaujalo na vládním webu kladné stanovisko, nyní je jeho postoj negativní. K největším výrobcům biopaliv v Česku patří Preol ze svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše (ANO).

Na změnu názoru ministerstva ve středu ve Sněmovně upozornil poslanec Pirátů a spolupředkladatel novely Mikuláš Ferjenčík. Navrhoval zařadit debatu o změně postoje ministerstva na program jednání Sněmovny, poslanci to ale neschválili.

S návrhem novely zákona o ochraně ovzduší, který by povinné přimíchávání zrušil, přišly čtyři desítky poslanců z pětice klubů. Přimíchávání biopaliv první generace podle nich přináší negativní důsledky. Uvádějí, že podle řady důkazů se biopaliva nepodílejí na snižování emisí skleníkových plynů.

Ťok už je zpátky v holdingu. Ministerstvo dopravy dnes jeho jménem podalo NEGATIVNÍ stanovisko ke zrušení povinného přimíchávání biopaliv do nafty, poté co v pátek podalo ke stejnému návrhu stanovisko POZITIVNÍ. Smutné — Mikulas Ferjencik (@Mikiferjencik) March 26, 2019

Premiér Andrej Babiš (ANO) přede dvěma týdny při sněmovních interpelacích řekl, že s poslaneckým návrhem nesouhlasí. Podle něj by vedl pouze k tomu, že by za to hrozila Česku pokuta od Evropské komise.

Jedním z největších zpracovatelů řepkového semene a výrobcem metylesteru, který se přimíchává do bionafty, je společnost Preol z holdingu Agrofert. Vlastníkem Agrofertu byl premiér Babiš, který akcie Agrofertu kvůli změně zákona o střetu zájmů převedl v roce 2017 do svěřenského fondu.

"A pokud samozřejmě narážíte na nějaké moje minulé podnikání, tak dávno před tím, než jsem se v tom v minulosti nějak angažoval, to vzniklo," řekl ve Sněmovně v odpovědi na interpelaci poslance Pirátů Radka Holomčíka.

Ministerstvo dopravy koncem minulého týdne na vládním webu doporučilo vládě zaujmout kladný postoj a s návrhem souhlasilo. Poznamenalo, že přimíchávání představuje zvolený způsob, jak dosáhnout desetiprocentního cíle používání energie z obnovitelných zdrojů k roku 2020 v dopravě.

"Existuje však již velké množství důkazů o tom, že biopaliva první generace se nepodílí na snižování emisí skleníkových plynů, ba naopak," stálo v původním stanovisku ministerstva.

Nově ministerstvo zaujalo negativní postoj. "Po podrobnějším vnitroresortním projednání a při zohlednění stanovisek jiných oslovených resortů zaujímá ministerstvo dopravy k výše uvedenému poslaneckému návrhu negativní stanovisko," stojí v aktuálním stanovisku na vládním webu.

"Stalo se to, že v pátek dalo ministerstvo pozitivní stanovisko k našemu návrhu na zrušení povinného přimíchávání biopaliv do nafty, aby v úterý to zrevokovalo a dalo tam negativní stanovisko k úplně stejnému návrhu. Pozoruhodné na tom je, že lhůta k připomínkování byla do pondělí," řekl poslanec Ferjenčík.