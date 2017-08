Miliardový obchod se slevami. Britové kupují českou jedničku Slevomat

před 13 minutami

Společnost Secret Escapes už v Česku provozuje portál Travelist. Nyní koupila i Slevomat. Cena transakce není známá, odhady mluví o 1,5 miliardě. Pro Slevomat se podle mluvčího portálu do konce roku nic nezmění. Před sebou má firma nejnáročnější vánoční období.

Praha - Společnost Secret Escapes koupila největší slevový portál v Česku Slevomat.cz. Spolu s ním získala stoprocentní podíl také v agregátoru slev Skrz.cz a slovenském Zlevomat.sk, uvádí magazín Forbes. Cenu transakce strany zatím nezveřejnily. Podle dřívějších odhadů médií by to mohlo být až 1,5 miliardy korun, cena by ale mohla být i vyšší.

Mluvčí Slevomatu Tomáš Holý prodej společnosti potvrdil. Nijak jej však nechtěl komentovat s tím, že pro Slevomat se do konce roku nic nemění a zároveň nastává přechodné období, kdy se prodej musí doladit. Společnost má před sebou vánoční období, které je pro internetové obchody vrcholem celého roku a prodá se v něm asi třetina všeho zboží.

Secret Escapes je britská skupina, která nabízí zlevněné luxusní dovolené. Podle svého webu je světovým lídrem mezi turistickými portály, působí ve 21 zemích. V Česku už provozuje cestovní klub Travelist. Společnost funguje na principu členství, kdy nabízí levné ubytování registrovaným uživatelům. Těch má asi 42 milionů.

Poprvé se informace o prodeji Slevomatu objevily v květnu letošního roku. Podle serveru E15 byli ve finále o koupi čtyři zájemci. Už dříve chtěla portál údajně koupit mediální skupina Mafra.

Slevomat vlastní investorské skupiny In Bridge, Miton a Enern společně s Tomášem Čuprem, který portál před sedmi lety založil. Už loni firma oznámila, že chce opustit trh se slevami a plánuje se zaměřit na prodej luxusnějšího zboží a cestování.

"Kdysi obvyklé výprodeje tak střídají exkluzivní nabídky šité na míru, často i zcela beze slevy. To je trend, kterým se chceme do budoucna ubírat, a slevový trh, který jsme vytvořili, zcela opustit," uvedla v dubnu letošního roku ředitelka portálu Marie Chytilová.

Největší slevový portál navštíví denně 200 až 300 tisíc lidí. V roce 2015 Slevomat utržil 362 milionů korun. Dvojka na trhu, portál Klido (dříve Pepa.cz) loni utržil asi 300 milionů korun.