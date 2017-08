Slevová dvojka Pepa.cz podruhé mění doménu. Dluhy nepřihlásil nikdo

před 3 hodinami

Druhý největší tuzemský slevový portál Pepa.cz se po sporu mezi společníky stěhuje na novou doménu Klido.cz. Dočasnou adresu Pobytov.cz, na které funguje nyní, využívat nebude. Ve sporu padlo několik trestních oznámení, jednatelé se navzájem obviňují z vyvádění peněz z firmy.

Praha - Portál Pepa.cz, dvojka na trhu se slevami v Česku, se podruhé během týdne stěhuje. Svůj obsah se slevami na cestování, wellness pobyty nebo zboží přesunul na Klido.cz.

Vyvrcholil tím spor mezi společníky portálu. V pondělí jeden z nich, Jiří Jankov, odstřihl firmu od internetové domény. V úterý na ni podal insolvenční návrh a trestní oznámení za vyvedení desítek milionů korun na účet jiné společnosti.

Jednatelé firmy, Petr Sýkora a Levon Ter-Ghazaryan, to odmítli a ve středu požádali o stažení insolvenčního návrhu. Zatím se neobjevil žádný věřitel, který by požadoval splacení dluhů.

Insolvenční návrh podal Jankov v úterý z pozice jednatele - tím ale podle Sýkory a Ter-Ghazaryana není od konce června, protože se údajně snažil vyvést z firmy peníze. Navíc od začátku června nemohl podle předběžného opatření s penězi portálu Pepa.cz nijak nakládat - jeho společníci se totiž obávali zpronevěření financí firmy. Oba dokumenty má redakce k dispozici.

Spory mezi společníky

Podle údajů v insolvenčním rejstříku zatím žádný věřitel neuvedl svou pohledávku vůči slevovému portálu. V žádosti o zpětvzetí insolvenčního návrhu Sýkora a Ter-Ghazaryan uvádějí, že závazky uvedené v návrhu jsou fiktivní. "Navrhovatel nemá žádné závazky po splatnosti a neeviduje žádné dluhy za licenci či za možnost užívat webovou doménu www.pepa.cz," uvedli jednatelé.

V návrhu na insolvenci Jankov zdůrazňoval především to, že jednatelé portálu, Sýkora a Ter-Ghazaryan, vyvedli z firmy 31,5 milionu korun do své další společnosti - Online Brothers. Tomu se ale oba jednatelé brání, podle nich bude Online Brothers finance spravovat do té doby, než bude situace vyřešená, protože hrozilo, že je Jankov zpronevěří.

K insolvenčnímu návrhu Jankova se v úterý připojil i vlastník 50procentního podílu v portálu Pepa.cz, společnost Millenium Prague. Ta také podala na firmu trestní oznámení. V písemném vyjádření, které firma zaslala redakci, zdůvodňovala své rozhodnutí tak, že jednatelé Sýkora a Ter-Ghazaryan nesmyslně rozhazovali peníze.

"Vedení společnosti proplácelo a objednávalo nesmyslné mediaplány na inzerci, které neměly reálnou návratnost, mzdové náklady neodpovídaly výkonu společnosti." Společnost uvedla, že se jedná o "učebnicový podvod".

Sýkora a Ter-Ghazaryan v pondělí přesunuli obsah portálu Pepa.cz na adresu Pobytov.cz. Ve středu pak došlo k dalšímu přesunu na adresu Klido.cz, která by měla být definitivní. "Hrajeme nyní o čas. Pro spoustu partnerů jsme důležitým generátorem zisku a nemůžeme je opustit uprostřed sezony. Není možné čekat týdny na soudní rozhodnutí," uvedl v prohlášení o přestěhování obsahu Petr Sýkora. Loni portál Pepa.cz utržil zhruba 300 milionů korun.

Pondělní překvapení

V pondělí se na druhém největším slevovém portálu Pepa.cz objevilo prohlášení, že se společnost dostala do situace, kdy není likvidní a nemůže dostát svým závazkům. Web s tím změnil i svůj design a název na "Jedeme s Pepou" a prezentuje se jako slevový agregátor, který zprostředkovává zájezdy ze serveru Hyperslevy.cz.

Pro jednatele portálu Pepa.cz šlo o překvapení. "Majitel domény Pepa.cz ukončil v rozporu se smlouvou provoz projektu," uvedl v pondělí Petr Sýkora, výkonný ředitel portálu. Provozovatelem domény je společnost Millenium Prague.

"Došlo ke spuštění nové webové prezentace, nad kterou momentálně bohužel nemáme kontrolu. Aby to nebylo jednoduché, jejím autorem je jeden ze společníků, který se zřejmě tímto způsobem zkouší ukrást - anebo zcela nelogicky zlikvidovat - dvojku na trhu a fungující projekt," uvedl Sýkora.

Sýkora také uvedl, že společnost nekrachuje, má dobrou finanční kondici a závazky plní. "V současnosti máme v aktivech 44 milionů korun, přičemž 90 procent tvoří finanční hotovost, hodnota závazků činí 40 milionů korun," dodal.