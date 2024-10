Posouváme se do úplně nové éry, řekl šéf oddělení umělé inteligence v Microsoftu

Zhruba do roka budou existovat asistenti na bázi umělé inteligence (AI), kteří budou mít velmi dobrou dlouhodobou paměť a budou prakticky všudypřítomní. Produkty, které si mohou vybavit konverzace, projekty a problémy, povzbudí uživatele, aby investovali více času a více s nimi sdíleli i svou osobní historii, řekl v rozhovoru s BBC šéf oddělení AI v americké společnosti Microsoft Mustafa Suleyman.

"Myslím, že se posouváme do úplně nové éry, kdy ve vašem každodenním životě budou stále přítomní, vytrvalí a velmi schopní společníci vedle vás," řekl Suleyman. Kritici však ohledně této úrovně integrace dávají najevo značné obavy. Upozorňují například na problémy kolem zabezpečení dat, soukromí nebo možnosti, že nástroje umělé inteligence poskytují špatné rady a nesprávné informace nebo že projevují vrozenou zaujatost vůči osobě, které mají pomáhat.

Zastánci umělé inteligence naopak tvrdí, že aby byly tyto nástroje skutečně užitečné, musejí být hluboce začleněny do života každého jednotlivce. Skutečně užitečné mohou tedy být jen tehdy, pokud znají historii a kontext toho, co mají za úkol dělat. Například správce deníku na bázi AI může deník jednotlivce skutečně spravovat jen tehdy, pokud má k tomuto deníku přístup, může jej upravovat a uchovávat informace o aktivitách daného člověka.

Suleyman se domnívá, že očekávání mnoha lidí ohledně soukromí se s postupem času změnila. Zařízení, jako jsou televizory, notebooky, telefony, kamery v autech či sluchátka už "nahrávají nepřetržitě všude" v běžných prostředích. Jako příklad uvedl i funkci telefonu iPhone s názvem Live View, ve které se video a zvuk nahrávají současně s pořízením fotografie.

"Většina lidí tuto funkci miluje," říká Suleyman. "Někteří lidé ji vypínají, ale je to velmi výrazný posun ve výchozím očekávání toho, co je fotografie," dodává. Přínos tohoto druhu technologie - to, zda lidé cítili, že ji mohou ovládat a zda důvěřují jejímu poskytovateli - byl důležitým faktorem při rozhodování, jestli ji přijmout, pokračoval Suleyman.

Microsoft investoval miliardy dolarů do společnosti OpenAI, která stojí za chatovacím programem ChatGPT. Ten se stal lídrem trhu, zatímco technologičtí giganti tuto výkonnou technologii ve fázi rychlého vývoje dál zkoumají a hledají způsoby, jak nad ní získat kontrolu. Některé výzkumy však naznačují, že lidé tuto technologii nepoužívají důsledně. Podle průzkumu, který v srpnu zveřejnila organizace Reuters Institute, si 29 procent z dotázaných lidí v Británii vyzkoušelo program ChatGPT, ale pouze dvě procenta z nich jej používala každý den.

AI je nejrychleji přijatou technologií v historii

Suleyman připustil, že spotřebitelské nástroje umělé inteligence nikdy nebudou tak populární jako smartphone. "Asi je to jiné než smartphony," řekl. "Téměř 90 procent (lidí na planetě) má chytrý telefon. Možná 50 procent z nich nástroje AI odmítne," řekl. Dodal nicméně, že AI je nejrychleji rostoucí a nejrychleji přijatou technologií v historii, navzdory potenciálním rizikům.

Suleyman důrazně odmítl myšlenku, kterou předložilo mnoho pozorovatelů v oboru, včetně vedoucího výzkumu akciových trhů v investiční bance Goldman Sachs Jima Covella. Tito lidé poukazují na to, že by se umělá inteligence mohla ukázat jako bublina, tak jako některé technologické trendy před ní. Suleyman se snažil své přesvědčení doložit na příkladu ženy, která podle něj začala podnikat díky informacím a motivaci získaným od chatbota.

"Je zřejmé, že vytváříme personalizované, interaktivní znalosti na dosah ruky a s nulovými marginálními náklady," řekl. "Představa, že by to mohla být bublina, jde naprosto mimo mě."

Microsoft v úterý představil nové produkty a funkce pro svého asistenta na bázi AI s názvem Copilot. Patří k nim třeba hlasová funkce, denní přehled zpráv a pomalejší chatbot pro obtížnější nebo hlubší otázky s názvem Think Deeper. Ve webovém prohlížeči Edge pak bude umístěn nástroj Copilot Vision, který po aktivaci bude sledovat webové stránky a podle potřeby asistovat při on-line aktivitách.

Microsoft uvádí, že Vision nebude zaznamenávat ani ukládat data, musí se zapínat ručně a na konci každé relace prohlížeče se zavře. Firma také sdělila, že se rozhodla omezit, se kterými weby bude pracovat. Datum vydání nástroje zatím nestanovila.

V létě Microsoft pozastavil vydání nástroje umělé inteligence zvaného Recall, který každých pár sekund pořizuje snímky obrazovky, aby uživatelům pomohl najít věci, na které se dříve dívali nebo na kterých pracovali. Podnik se rozhodl vydání pozastavit po odporu aktivistů za ochranu soukromí a po dotazech od britského regulačního úřadu. V listopadu by měl být nástroj znovu spuštěn, ale už s dodatečnými bezpečnostními opatřeními.

