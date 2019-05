Česká pošta "penalizuje" měkké i černé balíky. Sama však lidem takové obaly prodává

před 1 hodinou

Je to již třetí měsíc, co Česká pošta od podlahy změnila své balíkové služby a místo tradičního vážení začala zásilky přeměřovat, řešit jejich tvar i barvu. Za balíky, které neodpovídají jasně daným kritériím, takzvané nestandardy, si zákazník při jejich odesílání připlácí. Nestandardní obaly přitom prodává i samotná pošta, lidé tak musejí více přemýšlet, co od ní vlastně kupují.

Česká pošta letos dala jasně najevo, že nemá v oblibě balíky nepevné a jiných tvarů, než jsou krychle nebo kvádr. Problémem je i to, když je zákazník přebalí třeba černou fólií. Černá barva totiž může podle pošty způsobit, že stroj na třídění balíků špatně přečte adresní údaje ze zásilky a kontrolovat správnost údajů pak musí pracovníci pošty ručně. Přehled Česká pošta radikálně změnila ceny balíků. Raketa se prodraží, na mikrovlnce ušetříte prohlédnout Pošta si proto za nestandardně zabalené balíky účtuje přirážku až ve výši 19 korun. Sama však takové obaly, v nichž se posílání prodraží, nabízí zákazníkům. Koupit si je mohou například na pobočkách či na e-shopu České pošty. Pokud lidé nechtějí, aby platili za posílání zásilek více peněz, musejí být při výběru obezřetní. Nestandardní obaly jsou totiž v nabídce v jedné řadě s těmi "vhodnými" obaly. Například papírový tubus, který pošta přiřazuje do skupiny nestandardních obalů, stojí podle velikosti od 26 korun. Smršťovací černá fólie, kterou lidé často obalují zásilky kvůli vyšší ochraně, je k dostání za 174 korun. Černý pytel, ve kterém byli někteří zákazníci zvyklí posílat třeba pár kusů oblečení či látky, stojí 17 korun. V praxi to tedy znamená, že pokud zákazník na poště zakoupí například černý pytel a zabalí do něj svou zásilku, zaplatí cenu pytle, částku za odeslání balíku a k tomu přirážku ve výši téměř dvaceti korun. Česká pošta vysvětluje, proč je 275 milionů ve ztrátě. Stát prý nedostatečně platí číst článek Pošta v nabídce obalů, které se zákazníkům ve výsledku prodraží, nevidí nic špatného. "Obal je v naší nabídce stejně jako jiné pytle a obaly, které nejsou primárně určené k balení zásilek. Stejně tak jsou v naší nabídce pravidelné krabice," popisuje tiskový mluvčí Matyáš Vitík s tím, že prodeje kartonových krabic, které jsou k odesílání balíků ideální, rostou. Nestandardně balených zásilek nicméně podle Vitíka od zavedení nových kritérií ubývá. "Změny jsme zaznamenali, o 50 procent klesly počty podaných zásilek, takzvaných nestandardů. Celkově ale počet podaných balíkových zásilek roste," uvádí mluvčí. Jde to i levněji Cenu za odesílaný balík ale mohou lidé naopak i srazit. Například při předložení zákaznické karty získají slevu deset korun. O dalších deset korun se jim sníží částka v případě, že vyplní adresu i jméno příjemce přes webovou aplikaci Podání balíků a vytisknou si takzvaný e-štítek. Slevy se tedy sčítají. Od březnových změn balíkových služeb, které obecně zákazníkům přinesly zlevnění menších a těžších zásilek a naopak zdražení těch lehčích a rozměrnějších či právě nestandardně balených, si Česká pošta slibuje efektivnější využití přepravní kapacity. "Není pro nás zásadním problémem hmotnost zásilky, ale její rozměry," připomíná Vitík pro Aktuálně.cz s tím, že podobné změny, jako byl přechod na rozměrové kategorie u balíků, pošta v nejbližší době neplánuje. Zásilkovna má výdejní box Konkurovat České poště, která loni poprvé od svého vzniku v roce 1993 vykázala ztrátu - a to ve výši 275 milionů korun proti předchozímu zisku 91 milionů korun, začala nově i logistická firma Zásilkovna. V rámci služby Mezi námi zatím nabízí využití sítí podacích a výdejních míst Zásilkovny a je ji možné ovládat přes mobilní aplikaci. První týden tisíce zásilek. Zásilkovna si chválí rozjezd balíčků, pokukuje po cizině číst článek Doba pro doručení zásilky činí podle společnosti obvykle až dva dny. Cena pro doručení zásilky mezi fyzickými osobami začíná na 65 korunách do maximálního rozměru 50 centimetrů u nejdelší strany, přičemž součet délky, šířky a výšky zásilky nesmí přesáhnout 120 centimetrů a hmotnost čtyři kilogramů. Pokud si zákazník v aplikaci zvolí dobírku, zaplatí 19 korun. Tento týden Zásilkovna otevřela své první robotické výdejní místo pro zásilky. Zákazníci si zde mohou vyzvedávat zásilky s maximálními rozměry 40×40×60 centimetrů s hmotností do deseti kilogramů. Zatím je zařízení nastaveno pouze pro výdej balíků, podle firmy by však brzy měl být umožněn i příjem. První zařízení s kapacitou 315 zásilek denně je v obchodním centru na pražském Chodově, ještě letos chce firma otevřít automatické výdejny na dalších čtyřech místech.