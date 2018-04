Lidé nahlásili kvůli pseudomoru na Zlínsku na 18 tisíc kusů drůbeže

před 51 minutami

Chovatelé nesmí přemisťovat drůbež z pásem. Po dobu platnosti veterinárních opatření se tam nemohou konat výstavy, burzy, trhy a svody drůbeže.

Zlín - Chovatelé z 30 katastrů v okolí Šanova na Zlínsku, kde se v polovině dubna objevil u slepic pseudomor drůbeže, nahlásili veterinářům téměř 18 000 kusů drůbeže a dalších ptáků přibližně v 1350 chovech.

Nařizovala jim to veterinární opatření přijatá v souvislosti s obavami ze šíření choroby též známé jako Newcastleská nemoc. Dnes to řekl Petr Majer z tiskového oddělení Státní veterinární správy (SVS).

"Vesměs jde o domácí malochovy, především hrabavé drůbeže. Chovatelé nahlásili ale například také zhruba 1900 holubů a 450 kusů vodní drůbeže. Několik katastrů ještě hlášení nedodalo. Byly však dnes dopoledne obvolány, a očekáváme proto, že v řádu hodin čísla dodají," uvedl Majer. Celkový výsledek sčítání by se podle něj již zásadně měnit neměl.

V součtech nefiguruje komerční velkochov brojlerů společnosti Lukrom ve Štítné nad Vláří, která spadá do dotčených katastrů. Veterináři v neděli hospodářství zkontrolovali, a jelikož neodhalili chyby týkající se biologické bezpečnosti hospodářství, umožnili firmě poslat 21 000 zvířat na jatka.

SVS dnes v oblasti zahájila také kontroly ve vybraných malochovech. Podle Majera ale nic nenapovídá tomu, že by bylo chorobou zasaženo další hospodářství.

Veterináři 13. dubna v Šanově zlikvidovali 71 slepic a jednu perličku, dalších 15 slepic již dříve uhynulo. Nemoc se objevila u malochovatele, který nahlásil veterinářům úhyn 11 z 34 chovaných slepic. Po vyšetření se nepotvrdila ptačí chřipka, ale pseudomor.

Zlikvidovat se musel jeho chov, ale i druhý v těsné blízkosti. Okolo ohniska nákazy bylo vytyčeno tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru, které zasahuje až na Slovensko.

Chovatelé nesmí přemisťovat drůbež z pásem. Po dobu platnosti mimořádných veterinárních opatření se tam nemohou konat výstavy, burzy, trhy a svody drůbeže a ostatních ptáků.

Chovatelé v ochranném pásmu musí zajistit, aby se do chovů nedostalo volně žijící ptactvo, u vstupu do hospodářství musí mít dezinfekční prostředky. Za porušení a nesplnění opatření hrozí fyzické osobě pokuta do 100 000 korun, u právnické osoby až do dvou milionů korun.

Pseudomor se v chovu drůbeže v Česku objevil po 20 letech. Choroba je nebezpečná pro ptáky, u lidí může vyvolat zánět spojivek, který po několika dnech spontánně odezní. Pro drůbež je však Newcastleská nemoc po ptačí chřipce druhou nejnebezpečnější nákazou.

Vakcinace je povinná pro chovy, kde se ptáci chovají na produkci vajec od 500 kusů zvířat. V ostatních chovech veterináři očkování doporučují. Virové onemocnění způsobuje u domestikovaných i volně žijících ptáků trávicí, dýchací a nervové potíže s rizikem úhynu.

Nemoc může postihnout slepice, krůty, bažanty, holuby i křepelky. Onemocnění se zřídka objevuje u kachen a hus, vnímaví jsou vůči němu pštrosi a volně žijící ptáci.