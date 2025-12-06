Ekonomika

Letošní rozpočet místy neodpovídá realitě, výdaje na OZE jsou podhodnocené, uvedl NKÚ

Schválený státní rozpočet na letošek neodpovídá v některých oblastech realitě. Například výdaje na dotace na obnovitelné zdroje energie (OZE) jsou podhodnocené, a naopak příjmy z prodeje emisních povolenek jsou nadhodnocené. Navzdory určité konsolidaci veřejných financí stále roste státní dluh i výdaje na jeho obsluhu. Uvedl to prezident Nejvyššího kontrolního úřad (NKÚ) Miloslav Kala.
Podle ministerstva financí (MF) nejistoty na straně příjmů a výdajů při sestavování rozpočtu panují vždy a jejich velikost se mění v závislosti na řadě vnějších faktorů.

Rozpočet v pololetí skončil schodkem 152,4 miliardy korun. Meziročně se schodek snížil o 26,2 miliardy korun, a to hlavně vlivem růstu daňových příjmů a pojistného na sociální zabezpečení. Na celý rok je schválený schodek 241 miliard. Výdaje rozpočtu naproti tomu vzrostly pouze o 2,5 procenta. "Hospodaření státního rozpočtu v 1. pololetí 2025 zůstalo schodkové, avšak tempo prohlubování deficitu bylo mírnější než ve stejném období loňského roku," konstatuje NKÚ ve svém aktuálním stanovisku ke zprávě vlády o plnění státního rozpočtu za letošní první pololetí.

Ke konci pololetí vzrostl státní dluh na 3,504 bilionu korun. Výdaje na jeho obsluhu si vyžádaly 47,8 miliardy korun, což je meziročně téměř o pět miliard víc. K příjmům z prodeje emisních povolenek Kala podotýká, že pro letošní rok počítá rozpočet s příjmy 30 miliard, ale skutečnost za první pololetí byla jen 6,5 miliardy. "Vzhledem k úrovni cen emisních povolenek očekáváme, že příjmy z emisních povolenek v roce 2025 budou stejně jako v roce 2024 zaostávat za rozpočtovým plánem," míní.

"Příjmová strana návrhu letošního státního rozpočtu byla posuzována Výborem pro rozpočtové prognózy, který je označil za realistické, byť k některým dílčím titulům, jako byly právě příjmy z emisních povolenek, se vyjádřil rezervovaně," reagovalo MF. Připomnělo však, že odhad příjmů z prodeje emisních povolenek převzalo od ministerstva životního prostředí. V případě nesouladu ohledně dotací na obnovitelné zdroje energie MF uvedlo, že potřebnou částku vláda dodala během roku z jiné rozpočtové kapitoly, aniž ohrozila plnění jiných rozpočtových priorit.

"Nyní, měsíc před závěrem kalendářního roku, můžeme pozorovat, že příjmová strana státního rozpočtu se naplňuje podle očekávání, výdajová strana nepociťuje nějak negativně úpravy provedené během roku rozpočtovými opatřeními a že deficit není překračován nad schválenou hodnotu," dodalo MF.

Kala také poukazuje na to že růst ekonomiky netáhnou investice nebo vývoz, ale spotřeba domácností. "Při jejich pověstné opatrnosti lze do budoucna takový charakter růstu hodnotit jako nepříliš spolehlivý," varuje prezident NKÚ. Ekonomika v pololetí rostla meziročně o 2,6 procenta a inflace v červnu představovala 2,8 procenta.

Na příští rok navrhla končící vláda Petra Fialy (ODS) schodek 286 miliard. Nová sněmovní většina jí ho ale vrátila k přepracování. Vláda se má zaměřit na příjmy rozpočtu podle novější prognózy a současně prověřit některé výdaje, hlavně sociální. Lhůtu na to má do 16. prosince. Žádná schůze pro projednávání rozpočtu ještě v konci roku svolána není.

 
Další zprávy