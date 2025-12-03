Domácí

Tohle není normální, popisuje Rusnok Babišovy plány. Varuje před "černou labutí"

Tým Spotlight Tým Spotlight
před 1 hodinou
Ve světovém měřítku bohatství patří Česko k bohatým zemím a v evropském měřítku jsme mírně nadprůměrní. Statistická data ale nikdy nevyjadřují pocit reálného člověka, konstatuje ekonom Jiří Rusnok. V malé otevřené ekonomice, jako je ta česká, podle něj nelze příliš přeceňovat roli vlády. "A je to svým způsobem dobře, protože my v té kvalitě vládnutí neexcelujeme."
Spotlight Aktuálně.cz - Jiří Rusnok (2. 12. 2025) | Video: Tým Spotlight

Jednou z příčin nevalné kvality vládnutí je skutečnost, že Češi velmi málo důvěřují svému vlastnímu státu, myslí si host Zuzany Tvarůžkové. "Občan, který nedůvěřuje státu, má tendenci věci trošku očůrávat." Nedůvěra pak ale platí oboustranně a kvalita fungování ve výsledku není dobrá. Rusnok má za to, že by pomohlo, kdybychom více důvěřovali institucím a ony nás na oplátku braly jako klienty a podle toho se chovaly.

Při hašteření se o to, kolik miliard v rozpočtu na příští rok chybí, vyčítá končící i nastupující vládě, že jedou stále ve stejné linii: "Všechno vám zachováme, všechno bude zdarma a o daně se nestarejte, ty neplaťte."

Pokud bude Česká republika ve stejném duchu pokračovat, čeká ji podle Rusnoka další nárůst rozpočtových problémů. "Máme konjunkturu, máme růst na úrovni potenciálu, ale příští rok vypadá na schodek někde kolem 400 miliard. Tak to není normální. Co budeme dělat, až bude nedejbože krize, přijde nějaká černá labuť?" ptá se řečnicky.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-05:35 Je podle dat Česko zemí s vysokou životní úrovní? Dá se říct, že má Česko ekonomicky těžké časy za sebou?

05:35-09:41 Když česká ekonomika patří k těm rychleji rostoucím v Evropě, jak by se mělo s takovým růstovým potenciálem nakládat? Co by měla budoucí vláda zásadně měnit nebo o co by měla usilovat?

09:41-16:12 Proč v Česku není dobrá kvalita vládnutí? Jaké naděje dává Rusnok budoucí vládě, která kritizuje rozpočet, ale současně chystá rozpočtově náročné kroky?

16:12-21:07 Čeho se v souvislosti se sliby a rozpočtovou politikou budoucí vlády nejvíc obává? Proč mu nedává smysl, aby stát převzal platby za obnovitelné zdroje energie a odlehčil tím firmám a domácnostem?

21:07-26:15 Myslí si Rusnok, že bez zásahu do současné daňové struktury se nedá vládnout efektivněji a lépe? Kam až mohou Česko dovést rozpočtové problémy a uvědomuje si tato rizika Andrej Babiš a jeho koaliční partneři?

26:15-30:44 V jakých státech se politici chovají výrazně zodpovědněji a strategičtěji? Jsou v České republice významné zdroje v šedé ekonomice?

30:44-32:28 Očekává Jiří Rusnok od možné budoucí vlády vedené Andrejem Babišem nějaké zásadní strukturální a prospěšné změny? A jak hodnotí práci odcházejícího ministra financí Zbyňka Stanjury?

 
Mohlo by vás zajímat

Kostka pod třicet korun? Na co si dát pozor, když používáte rozmrazené máslo

Kostka pod třicet korun? Na co si dát pozor, když používáte rozmrazené máslo

Filip Turek chce prezidentovi vysvětlit své kauzy, jsou prý spíš mediální

Filip Turek chce prezidentovi vysvětlit své kauzy, jsou prý spíš mediální

Smířlivý k Babišovi. Expertka popisuje, co dalšího může Kubu vynést na vrchol

Smířlivý k Babišovi. Expertka popisuje, co dalšího může Kubu vynést na vrchol

Hrozil, že půjde se zbraní na úřad vlády. Teď půjde na tři roky do vězení

Hrozil, že půjde se zbraní na úřad vlády. Teď půjde na tři roky do vězení
domácí Aktuálně.cz Obsah Jiří Rusnok ekonomika stát rozpočet vláda finance

Právě se děje

před 22 minutami
Každoroční předvánoční dárek od vesmíru. V prosinci vrcholí meteorický roj Geminidy

Každoroční předvánoční dárek od vesmíru. V prosinci vrcholí meteorický roj Geminidy

V prosinci každoročně přichází na scénu Geminidy, jeden z nejpůsobivějších meteorických rojů vůbec. Letos bude pozorování přát i Měsíc.
před 38 minutami
Velké srovnání streamovacích služeb. Jak jsou na tom s cenou a nabídkou?
Přehled

Velké srovnání streamovacích služeb. Jak jsou na tom s cenou a nabídkou?

Podívejte se na přehled těch největších hráčů na českém trhu, jejich cen i hlavních filmových či seriálových taháků.
před 38 minutami
"Historická chyba." Brusel varuje před další agresi, jde o Putinovy válečné zločiny
1:26

"Historická chyba." Brusel varuje před další agresi, jde o Putinovy válečné zločiny

Eurokomisař pro spravedlnost Michael McGrath odsoudil verzi případné dohody, která by Rusko zbavila odpovědnosti za válečné zločiny.
před 48 minutami

S těmito auty je na STK největší svízel: Každé druhé až třetí si musí dát "opáčko"

S těmito auty je na STK největší svízel: Každé druhé až třetí si musí dát "opáčko"
Prohlédnout si 17 fotografií
První generace Dacie Duster se vyráběla mezi roky 2010 až 2018. U STK dokáže pořádně pozlobit.
Druhá generace (2018 až 2024) na tom však není o mnoho lépe.
před 48 minutami
Bonus, nebo zkáza? Co se skutečně stane s vaším tělem, když přestanete jíst maso

Bonus, nebo zkáza? Co se skutečně stane s vaším tělem, když přestanete jíst maso

Co se vlastně děje s tělem, když maso zmizí z talíře, byť jen na pár týdnů? Výzkumy ukazují, že i krátkodobé bezmasé období přináší překvapivé změny.
před 1 hodinou
Kostka pod třicet korun? Na co si dát pozor, když používáte rozmrazené máslo

Kostka pod třicet korun? Na co si dát pozor, když používáte rozmrazené máslo

Na český trh se dostalo velké množství rozmrazených másel ze zahraničí. Prodává se i za méně než 30 korun.
před 1 hodinou
Tohle není normální, popisuje Rusnok Babišovy plány. Varuje před "černou labutí"
32:37

Tohle není normální, popisuje Rusnok Babišovy plány. Varuje před "černou labutí"

V malé otevřené ekonomice, jako je ta česká, podle Jiřího Rusnoka nelze příliš přeceňovat roli vlády.
Další zprávy