Země by měly řešit, jak zdanit roboty. Jinak to bude státní kasy bolet, míní experti

Globální pracovní trh začíná čelit masivní robotizaci, což s sebou přináší i otázky, jak roboty zdanit. Důvodem je jednoduchý předpoklad, že čím méně lidí bude v budoucnu pracovat, tím více budou klesat příjmy státních rozpočtů. Místo aby lidé do rozpočtů aktivně přispívali, stane se část z nich naopak příjemcem podpor.

"Pracovní trh se bude dramaticky měnit. Odhaduje se, že do roku 2030 zanikne třetina pracovních míst, nahradí je roboti. Sice vzniknou nová místa, ale někteří lidé se možná nebudou chtít rekvalifikovat," uvedl Pavel Semerád z Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Navíc je podle něj pravděpodobné, že přechod bude tak překotný, že se někteří lidé ani nedokážou tak rychle rekvalifikovat. "Je proto potřeba začít přemýšlet, jak nahradit výpadek na straně státního rozpočtu," dodal.

Nejvíce ohrožení jsou lidé vykonávající monotónní práci, kterou je možné automatizovat. Podle Semeráda stačí, aby takové pracovníky nahradila roboty jedna firma, a ostatní společnosti v daném oboru se trendu budou muset přizpůsobit. Zánik pracovních míst tak nabere velmi rychlé tempo.

"Stát přijde o daň z příjmů, o zdravotní a sociální pojištění a naopak bude muset vyplácet podporu v nezaměstnanosti a sociální dávky. To jsou obrovské peníze," poznamenal Semerád.

V různých státech může být rychlost robotizace odlišná, ale zasáhne všechny, odhaduje Semerád. I proto je potřebné globální řešení, které nebude příliš administrativně složité. "Pokud se k tomu přikloní státy G7 a další velké ekonomiky, je šance, že se podaří daň globálně zavést. Pokud ale například Čína nebo USA budou proti, bude to komplikované až nemožné. A je otázka, jak je přesvědčit, protože sankce vytvářejí nerovnost a nepřátelství," míní Semerád.

Diskuse se už ve světě vedou, ale spíše na lokálních úrovních. Podle Semeráda o nutnosti zdanění robotů mluvil spoluzakladatel a dlouholetý šéf společnosti Microsoft Bill Gates už v roce 2017. "Firmy sice nebudou úplně nadšené, ale víceméně s tím počítají," řekl Semerád.

Podle něj zatím není jasná ani definice robota. "Nejde totiž jen o roboty, kteří pracují v továrnách. Roboti v podobě umělé inteligence schvalují v bankách půjčky, v marketingu se využívají jako chatboti a velké technologické firmy díky robotům získávají množství dat o uživatelích, které pak marketingově využívají. Bylo by možné je hodnotit podle čipů, mikroprocesorů, objemu paměti nebo podle toho, jak velké množství lidí při práci robot nahradí," vyjmenovává možnosti Semerád.

V úvahu připadá paušální zvýšení daně z příjmu fyzických či právnických osob. "Ale to je administrativně náročné. Další možností je zrušit odpisy u robotů nebo by se mohla zvýšit DPH na roboty nebo sazba daně u výrobků produkovaných roboty. My se přikláníme k samostatné dani z robotů," řekl Semerád.