Dron s vánočními dárky, humanoidi zpívající koledy. Tak slaví Vánoce roboti z ČVUT

Studenti Fakulty elektrotechnické ČVUT natočili video "Šťastné a veselé z robotického betléma". V něm prezentují to nejlepší z robotiky, co nyní může fakulta nabídnout. Autonomně kráčející robot tu stoupá po schodech s dárky, s dalšími balíčky přilétá dron, přijíždí na dálku řízený stroj s korbou. Humanoidi zpívají koledy a tančí.

Na Fakultě elektrotechnické mají ojedinělou sestavu robotů, kteří jsou navíc velmi úspěšní v mezinárodních soutěžích. Škola proto hledala způsob, jak tyto na české poměry unikátní představitele umělé inteligence představit širší veřejnosti. Napadlo je natočit vánoční video, kde by roboti vystupovali v hlavních rolích. Snímek už na YouTube vidělo přes deset tisíc lidí.

Kromě robotů se ve filmu objeví také jejich vývojáři z katedry kybernetiky, Centra pro umělou inteligenci na katedře počítačů či katedry řídicí techniky. "Je to hlavně pocta jim, protože dělají skvělou práci a zaslouží si, aby se o nich více vědělo," říká Radovan Suk z oddělení vnějších vztahů na ČVUT. Jak také zmiňuje, mnozí patří v robotice mezi světovou špičku a vozí pro Česko medaile ze soutěží, které jsou ve své kategorii považovány za olympiády či neoficiální mistrovství světa.

Oliver Beaujard a Nina Zardalishvili z režijního dua bao-bab nejprve potřebovali určitý čas, aby se seznámili s možnostmi robotů a dokázali je potom přenést do scénáře. Na jeho základě bylo potřeba naprogramovat humanoidního robota Peppera, který má ve videu větší hereckou akci, když imituje hru na hudební nástroje. "Tato práce zabrala desítky hodin. Ostatní roboti ve svých partech využívají víceméně to, co jejich software umožňuje, a nebylo je potřeba nějak specificky programovat," líčí Suk.

Samotné natáčení proběhlo v Praze na Karlově náměstí na začátku listopadu poté, co se část robotů vrátila se stříbrnými medailemi ze Spojených států. Kvůli pronájmu techniky se vše muselo stihnout během jednoho dne, natáčení skončilo v půl páté ráno. "Už kvůli těmto drsným podmínkám jsem rád, že se výsledek líbí i mimo půdu fakulty," pochvaluje si Radovan Suk.

Nejde o první vánoční počin, který na půdě fakulty vznikl. Lektor z katedry řídicí techniky Jiří Zemánek je totiž velkým propagátorem "novodobého kutilství" s digitálními technologiemi a stojí například za nápadem interaktivního vánočního stromku na tramvaji Mazačka, jehož barvy mohli ovlivňovat uživatelé webu Slow TV.

VIDEO: Šťastné a veselé Vánoce vám přeje Fakulta elektrotechnická ČVUT