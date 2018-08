Kontrola tržnice Sapa našla tisíce padělků bot i třicet porušení zákona o EET

Policisté a celníci vybrali 204 000 korun na dlužených pokutách a nedoplatcích daní.

Praha - Třicet případů porušení zákona o evidenci tržeb a tři případy porušení práva duševního vlastnictví odhalili pražští celníci při čtrnáctidenní kontrole tržnice Sapa v pražské Libuši. Současně vybrali 204 000 korun na dlužených pokutách a nedoplatcích daní. Uvedla to mluvčí celníků Ivana Kurková.

Akce vyvrcholila ve čtvrtek a zúčastnilo se jí přes 40 celníků a zhruba 20 policistů, kteří v tržnici zkontrolovali téměř 200 provozoven.

Třicet porušení zákona o elektronické evidenci tržeb, která celníci v Sapě zjistili, se týkalo nevystavení účtenek nebo nezaslání datové zprávy finanční správě.

Nejvážnějším zjištěným případem porušení práva duševního vlastnictví pak bylo podle mluvčí odhalení skladu s více než 3000 padělky sportovní obuvi. Pokud by se dostaly do prodeje, vznikla by majitelům ochranných známek škoda přes osm milionů korun.