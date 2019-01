Kolik vyděláváš: Můžu se ptát na mzdu manžela, když platí GDPR?

Mzdy rychle rostou. Loni si na výplatě polepšila většina Čechů. Otázkou je, zda se doma můžeme ptát partnera o kolik. Platí totiž nařízení o ochraně osobních údajů GDPR. Čtěte názor právníka, zda zasahuje i do manželství.

"Právo manželů požadovat dané informace řeší občanský zákoník, konkrétně paragraf 688. Ten stanoví, že manžel má právo na to, aby mu druhý manžel sdělil údaje o svých příjmech a stavu svého jmění, jakož i o svých stávajících i uvažovaných pracovních, studijních a podobných činnostech," říká právník Ondřej Preuss, zakladatel služby DostupnýAdvokát.cz.

Doplňuje, že tento nárok je vymahatelný, takže v případě, že by manžel nebo manželka odmítali sdělit dané údaje, je možné se tohoto práva domáhat u soudu. "To je však až nejkrajnější řešení. V praxi je možné tím také argumentovat v rozvodovém řízení. To je asi pravděpodobnější než soud mezi manželi o výši příjmu," doplňuje Preuss.

Když mi to neřekneš, potáhnu to výš

Když vám partner odmítne informaci sdělit, můžete se domáhat informace o příjmech, tedy o mzdě, platu, odměnách, přímo u zaměstnavatele. Ten je povinen žádosti vyhovět a příjmy sdělit. Postačí prokázat, že jste skutečně manželé.

"Problém nevytváří ani nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů GDPR, neboť povinnost ke sdělení této informace je stanovena v zákoně a zaměstnavatel k tomu nepotřebuje souhlas zaměstnance. Nicméně zatím to takto nebylo judikováno Nejvyšším soudem," dodává právník.

Stejně jako s výší příjmu je to i u ostatních finančních záležitostí. Manželé mají právo znát vzájemně své jmění, tedy včetně úspor nebo třeba výher. Co se ale týká konkrétní sumy na účtu, tam může být problém.

"Domnívám se, že banka či jiný diskrétní ústav odmítne v praxi takové údaje sdělit bez souhlasu či instrukce daného manžela, manželky. Jediná možnost by pak bylo obrátit se na soud a o zpřístupnění těchto údajů se přít," dodává Ondřej Preuss.

Finance jsou každého soukromá věc

Průzkumy bank a finančních institucí se s drobnými rozdíly shodují, že zhruba třetina Čechů je v oblasti partnerských financí konzervativní a považuje je za soukromou záležitost a partnera či partnerky se na ně nevyptává.

Například podle průzkumu Equa bank tají ženy nejčastěji výši úspor, muži pak většinou dluhy. Ty přitom mohou znamenat pro partnera velký problém. Novela zákona z roku 2014 totiž upravila dlužnou odpovědnost společného jmění manželů. Za dluhy, a to vzniklé dokonce i před uzavřením manželství, mohou být exekucí postižení oba manželé.

Pozor na to, zda partner zvládá hospodařit s penězi, ale moc nedáváme. Alespoň podle šetření společnosti Broker Consulting v případě podezření na možné dluhy se partnera na situaci detailně vyptá jen 11 procent Čechů. Téměř polovině respondentů stačí povrchní informace a ujištění, že je vše pod kontrolou.

Tato společnost přišla nedávno ještě s jedním průzkumem, který zjistil, že míváme s partnery často odlišné názory na finance. Nejčastěji se prý do konfliktu dostaneme u tématu, kam společné peníze investovat a co dělat, když jsou výdaje domácnosti vyšší než příjmy.

Celých 13,3 procenta párů také často řeší, že jeden z nich utrácí výrazně více než ten druhý, případně to, že jeden z partnerů vydělává méně než druhý.

"I když se to na začátku vztahu zdát jako problém nemusí, značné rozdíly mezi příjmy partnerů mohou mít na pohodovost soužití značný vliv. Zejména pokud je lépe placeným v páru žena, muž se může cítit vydržovaný. S postupným narovnáváním platů mužů a žen, které je patrné už i v tuzemsku, je třeba si zvykat na to, že tyto modely budou stále častější," shrnuje Michal Cibulka z Broker Consulting.

