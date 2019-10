Kellnerova cesta k léku na rakovinu pokračuje. Investuje 152 milionů do nadějné firmy

Brit súdánského původu Salih Khater, který loni v srpnu najel autem do lidí u britského parlamentu, dostal u soudu doživotí. Ve vězení musí strávit nejméně 15 let, píše britský tisk. Útočník při incidentu zranil tři lidi. U soudu už dříve zaznělo, že tento neúspěšný student účetnictví chtěl způsobit co největší krveprolití a jen zázrakem nepřišel nikdo o život. V červenci byl shledán vinným z pokusu o vraždu.