Myši přežily rakovinu, začínají testy na lidech. Kellnerovo Sotio hlásí další úspěch

Biotechnologické společnosti ze skupiny PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera oznámily dílčí průlom ve vývoji léku na rakovinu prostaty a dalších orgánů. Firmy Sotio a Cytune Pharma uvedly, že dokončily testy na zvířatech a s přípravkem SO-C101 zahájily první zkoušku na člověku s pokročilým nádorovým onemocněním.

Historicky první lidský pacient se začal léčit přípravkem SO-C101 v Institutu Gustave Roussy v Paříži. "Jsme přesvědčeni, že tento přípravek má potenciál změnit životy velkého množství lidí trpících druhy nádorových onemocnění, které se v současnosti léčí jen obtížně. Těším se na další pokrok ve vývoji této inovativní terapie," uvedl Aurélien Marabelle, výzkumník z institutu a koordinátor zahájené klinické studie.

SO-C101 má posilovat lidskou imunitu proti rakovinným buňkám. Zjednodušeně řečeno jde o umělou bílkovinu, která podporuje vznik dvou typů buněk, jež jsou pro imunitu při boji s nádorem významné - jedná se o takzvané T-lymfocyty a NK buňky.

Podle společnosti Sotio je léčba touto látkou zcela nový imunoterapeutický přístup. "Přípravek stimuluje protinádorovou imunitní odpověď, aniž by aktivoval jiné imunitní mechanismy, které měly dříve u podobných látek významné nežádoucí účinky," uvedl již dříve Richard Kapsa, mluvčí Sotia.

Dosavadní testy na zvířatech ukázaly, že společně s další doplňkovou léčbou dokázala látka vymýtit nádor prostaty u 70 procent testovaných myší a pozitivní výsledky měla také při testech na opicích. Sotio ale vidí její potenciál i při léčbě dalších onkologických onemocnění než jen u rakoviny prostaty.

V první fázi, která potrvá asi dva roky, se látka bude testovat na pacientech v nemocnicích ve Francii, Španělsku, Velké Británii a USA. Pokud pak bude vše v pořádku, Sotio plánuje další fáze testů i v Česku.

Výzkumná společnost Sotio se stala součástí PPF v roce 2012. Firma zastřešuje veškerou činnost skupiny v oblasti biotechnologií. Její sídlo je v Praze, ale působí i ve Spojených státech, Číně a Rusku. Firmu Cytune Pharma, která se společností Sotio tři roky úzce spolupracovala, ovládla Kellnerova skupina loni v srpnu. Firma pracuje na vývoji léku na rakovinu ještě déle.

"Jsem velmi rád, že po 12 letech výzkumu a vývoje ve společnosti Cytune Pharma, která byla založena na předchozím výzkumu pařížského institutu INSERM a Univerzity v Nantes, náš objev vstupuje do fáze klinického vývoje a dostává se k prvním pacientům. Věřím, že se přípravek SO-C101 v budoucnu stane jednou z běžných metod léčby nádorových onemocnění," zhodnotil spolupráci David Bechard, prezident a provozní ředitel Cytune Pharma.

Kellnerův holding drží podíly i v dalších biotechnologických firmách, které se zaměřují na vývoj léků na rakovinu. Jedná se například o švýcarské firmy NBE-Therapeutics a Cellestia Biotech.

Cellestia Biotech začala začátkem loňského roku také zkoušet svůj lék CB-103 na lidech. Ten vyvíjí pro léčbu leukemie, lymfomů a takzvaných solidních nádorů, které souvisí s poruchou komunikace mezi buňkami.

Sotio samotné zase zkouší na lidech svůj lék na rakovinu prostaty, plic a vaječníků už zhruba od roku 2014. Zatím nejdál je firma v testováním přípravku na rakovinu prostaty. Podle šéfa Sotia Radka Špíška budou konečné výsledky testování známé asi příští rok. Pokud půjde vše správně, mohl by se brzy poté dostat na trh.

Přestože výsledky zkoušení léků mohou vypadat slibně, Špíšek v květnovém rozhovoru pro HN upozornil, že to vůbec nemusí znamenat, že se nakonec dostanou do běžného prodeje. "Rozhodující jsou právě klinické testy na lidech. Trvá to minimálně pět, většinou deset let. Jen úspěch v poslední fázi může znamenat, že je reálná šance na nový lék. Stále ale platí, že i po úspěšné druhé fázi se v 70 procentech případů nepovede dát lék na trh," řekl Špíšek.