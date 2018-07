Zásadní proměna kanceláří už začala

před 8 hodinami

Do kvalitního a nadčasového designu kanceláří se nikdy neinvestovalo tolik co nyní. Poptávka je po inovativních architektonických konceptech, po prostorách pro relaxaci, občerstvení i zábavu. Hlavní motivací je přitom vytvořit co nejatraktivnější pracovní prostředí pro zaměstnance.

Investice do nadstandardního interiéru úzce souvisí s úsilím firem získat kvalitní lidi, kterých je na trhu nedostatek. Cool image společnosti proto bude rozhodujícím faktorem na pracovním trhu. Firmy, které tento požadavek podceňují, musejí vynakládat velké prostředky do náboru a často o své nejkvalitnější lidi přicházejí. S odstupem času tak mohou v souhrnu zaplatit více než jejich progresivnější konkurenti. Investice do moderních a nadčasových kanceláří, ve snaze udržet si ty nejlepší talenty, proto budou v příštích letech pokračovat. Cílem zaměstnavatelů je vytvořit z kanceláří tak příjemné prostředí, že se v nich pracovníci budou cítit stejně komfortně jako u sebe doma. Vytváří se proto prostory založené na variabilním uspořádání, které podporuje družnost kolektivu. Mimo formálních částí určených čistě pro práci se v nich nachází i ty neformální. Například bary, kde se mohou lidé po pracovním dni setkat a v uvolněné atmosféře probrat své aktuální dojmy z náročného dne. Z kanceláře se tak rázem stává místo, z něhož hned nemusí zaměstnanci utíkat domů. Často mají na dosah fitness centrum nebo dětský koutek. Nastupuje coworking Dalším trendem budoucnosti je coworking. Jeho výhodou je maximální flexibilita, kdy není nutné se zavázat k dlouhodobé nájemní smlouvě. Firmy tak mohou pružně růst dle potřeby. V Česku tyto prostory na začátku tisíciletí prakticky neexistovaly. Na konci roku 2017 už kapacita pražských coworkingů čítala 26 tisíc metrů čtverečních a díky poptávce se očekává, že do konce roku 2018 vzroste na 50 tisíc. Radek Procházka managing partner společnosti Prochazka & Partners Po zkušenosti s poradenstvím v oblasti komerčních nemovitostí v mezinárodních společnostech jako Colliers International a Cushman & Wakefield založil Radek Procházka první společnost v Česku, která se zaměřuje na zastupování nájemců komerčních nemovitostí. Jako vedoucí partner se věnuje nejdůležitějším klientům a bere na sebe aktivní roli při sjednání vhodných řešení a vedení projektů. Coworkingové prostory začínaly s lidmi, kteří již nechtěli pracovat z kavárny nebo vlastního bytu. Dnes skoro polovinu poptávky tvoří globální firmy. Častými klienty jsou například banky, jež mají problém nabrat mileniály do svých neatraktivních kanceláří. Dalšími zákazníky jsou start-upy, které chtějí pracovat v moderních prostorách a zatím se jim nevyplatí zařizovat si plnohodnotný pronájem kanceláří. Přestože je práce ve sdílených prostorách stále oblíbenější, tvoří jejich celkový počet zatím jen zlomek (0,75 %) všech kancelářských ploch v Praze a v regionálních městech je tento trend teprve na úplném začátku. A i když jejich množství do budoucna nepochybně poroste, tak v příštích 20 letech tento podíl na celkovém počtu nepřesáhne pětinu. Vývoj kancelářského trhu bude do budoucna úzce souviset s očekávanými změnami české ekonomiky, která se transformuje z "montovny Evropy" směrem k sektoru služeb. Dopad robotizace výroby může podporovat vylidňování regionů na úkor růstu velkých aglomerací. Bude tak zřejmě ubývat pracovních pozic ve výrobě a přibývat těch v kancelářském prostředí. Dá se proto očekávat, že v průběhu následujících 15 let se kancelářské trhy v Praze a Brně zvětší minimálně o polovinu.



Tento text je součástí projektu Kancelář budoucnosti, který chce na tomto místě přinášet vize odborníků z různých oblastí s cílem nastínit, jak se za 20 let změní kancelář, její technologie a způsob, jakým je využíváme. Partnerem projektu je společnost Canon CZ, která je globálním lídrem v inovacích a poskytování technologií z oblasti zpracování obrazu, tiskových služeb a dodavatelem inteligentních kancelářských řešení.