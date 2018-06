Open space zůstane, přibude virtuální realita

Kancelář budoucnosti? Dobrá, pojďme tedy věštit. Dvacet let není zas tak mnoho. Před dvaceti lety byl rok 1998 a kanceláře vypadaly v podstatě stejně jako dnes. Ony vlastně vypadají totožně už tak sto let!

Proto bych čekal, že kancelář budoucnosti bude vypadat pořád stejně. Abych tak řekl - čím dál tím víc stejně. To znamená, že kanceláře budou v podstatě dvojího druhu. Za prvé veliké, co nejlevnější open spaces pro námezdní pracovní sílu jednadvacátého století. Tedy pro ty lidi, jejichž práci se do té doby ještě nepodaří efektivně automatizovat.

A za druhé home offices dle vlastního výběru a možností pro vysoce tvůrčí zaměstnance a pro nezávisle pracující, kterých určitě přibude.

Nic moc mezi tím nezůstane. Honosné šéfovské kanceláře, fungující jako symbol moci a postavení, se zachovají jen ve státní správě. V byznysu šéf vyfasuje tak nanejvýš skleněnou kukaň uprostřed zmíněného open space.

Nových technologií přibude

Důležitou otázkou jsou samozřejmě technologie, které budou v kancelářské práci běžné. K těm nynějším - mobil, e-mail, web - přibude několik nových. Internet věcí poslouží k většímu pohodlí, ale také k dohledu nad výkonností a k podrobnému dokumentování všeho, co se v kanceláři děje. Na všudypřítomná čidla a záznamová zařízení si ale zvykneme rychle a přestaneme je vnímat, protože - co nám taky zbyde jiného?

Petr Koubský analytik informačních a komunikačních médií, pedagog Vystudoval na VŠCHT v Praze, kde získal titul kandidáta věd v oboru kybernetika. Pracoval jako programátor v Československé akademii věd. Řídil Softwarové noviny, které spoluzakládal, jako šéfredaktor pokračoval i v newsletteru Inside. Poté byl programovým šéfem firmy Internet Info. Vyučuje na VŠE v Praze a podniká jako analytik IT trhů. Své články publikuje v různých médiích.

Umělá inteligence se uplatňuje v každodenním pracovním životě už teď a její význam dále vzroste. Ulehčí nám rutinní úkoly, což ale bude konečná pro ty, kdo se těmi rutinními úkoly dnes živí. Představte si všechna ta call centra, kde nezbude živáček, stane se z nich pár skříní s počítači.

Rozpoznávání hlasu a hlasové ovládání počítače bude za dvacet let nejspíš převládajícím způsobem komunikace se strojem, daleko běžnějším než klávesnice. Takže v open space se bude nejen telefonovat, ale taky neustále diskutovat s vlastními tablety. Kdo se z toho nezblázní, toho čeká skvělá kariéra v "middle managementu".

Nejspíš největší změnu do kancelářské práce vnese virtuální realita. Do profesionálně použitelné podoby se dostává už dnes. Za dvacet let by mohla být základním režimem, v němž se budou uskutečňovat schůzky, jednání a telekonference (nehledě na četná využití pro zábavu, ale to je zas jiná pohádka).

Takže hodně kolegů v kanceláři budete vídat s virtuálními brýlemi na očích a jakoby v transu. Jejich tělo bude na židli v sousedním boxu, jejich vědomí ale úplně jinde. Zvykneme si na takový styl práce? Bezpochyby ano - postupně. Bude to mít své kladné stránky, například méně cestování.

A jestli vám tahle vize budoucnosti nesedne, zvažte včas rekvalifikaci. Populace stárne a už teď je nedostatek zdravotnického personálu, ošetřovatelek a ošetřovatelů nemocných i seniorů. Těším se, že se o mě v domově důchodců přiměřeně postaráte!