Už včera bylo podle mého názoru bohužel na tuto otázku pozdě. Veškeré platné papírové dokumenty se dávno převádí do elektronické podoby a ty nové v elektronické podobě rovnou vznikají. Budoucnost, ne-li zítřek, je tudíž jistá – žádné papíry. Vše bude elektronickou formou.

Svou vzácnou tužku, kterou jsem dostal jako dar od španělského sběratele, důkladně střežím a nedám ji z ruky, protože ta pravá inspirace a tvar stejně vzniká ladným tahem tohoto krásného předmětu.

Lukáš Jabůrek designér a umělecký ředitel firmy MOSER Výtvarník a šéf vývojového střediska Studio Moser sklárny Moser v Karlových Varech je absolventem Vyšší odborné školy sklářské v Novém Boru a má již bohaté zkušenosti z práce v ČR i v zahraničí (Nizozemí, Francie, Irsko). V roce 2012 byl nominován na cenu Designér roku CGD. Za vázy Hruška a Kolorit získal Cenu veřejnosti Czech Grand Design 2013.

Je pravda, že hned poté se skica naskenuje a vznikají první úpravy už v elektronické podobě. Následně i vizualizace a technické výkresy. Ale bez počáteční kresby tužkou bych si svou práci nedokázal představit. Věřím, že to tak ještě nějakou dobu bude.

Je to asi také úcta k předešlým generacím a ještě několika současným mistrům, kteří vše ručně kreslí do posledního detailu a počítačové vizualizace stále odmítají. Jejich zkušený rukopis má nezaměnitelný styl, energii a osobitost, což nikdy do vizualizace nevložíte.

Patří jim velký obdiv, protože tužkou zvládnou to, na co my dnes máme spoustu počítačových grafických programů a ještě nám to vytvořit trvá déle.

Proto se vracím znovu k otázce, zda někdy nahradí vizualizace a digitalizace papírové výkresy. Už se tak dávno stalo. Ale možná v budoucnu vznikne řada nových uměleckých galerií, kam se budeme chodit dívat na kreslené návrhy výtvarníků i designérů. A za dalších dvacet let i muzeum, kde bude stálá expozice s názvem: "Papír - materiál, na který se onehdy nejen kreslilo".