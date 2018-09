Jízdenky na vlaky a autobusy možná zlevní pro všechny. Výbor podpořil snížení DPH

Nižší DPH na jízdenky by podle poslanců vedla k tomu, že by kraje a města měla více peněz na mzdy řidičů či na zkvalitnění služeb. Menší zdanění by se mohlo promítnout i do zlevnění jízdenek.

Praha - Jízdné ve vlacích a autobusech by mohlo nově spadat do desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty (DPH), místo současných 15 procent. Navrhují to poslanci Starostů a nezávislých (STAN). Jejich novelu zákona o dani z přidané hodnoty ve středu podpořili členové sněmovního rozpočtového výboru.

"Novela umožní ponechat více peněz ve veřejné dopravě. Pokud chceme, aby se lidé přesunuli do vlaků a autobusů, tak musí mít veřejná doprava svou kvalitu," řekla jedna z autorek návrhu Věra Kovářová (STAN). Česko má podle ní v současnosti osmou nejvyšší sazbu DPH na jízdenky mezi zeměmi Evropské unie.

Nižší DPH na jízdenky by podle Kovářové vedla k tomu, že by kraje a města měla více peněz na mzdy řidičů či na zkvalitnění služeb. Menší zdanění by se mohlo promítnout i do zlevnění jízdenek.

Státní rozpočet by kvůli změně přišel každý rok zhruba o 930 milionů korun. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) si myslí, že to není málo. Zároveň jí vadí, že by novela diskriminovala některé další druhy veřejné dopravy. "Do snížené sazby dává novela jen železniční a autobusovou dopravu, což je nerovnost. Například lanovka na Petřín by tam nepatřila, s tím nemůžeme souhlasit," uvedla Schillerová.

I přes nesouhlas poslanců hnutí ANO, kterým návrh nepřipadá systémový, však rozpočtový výbor doporučil sněmovně návrh Starostů schválit. Pro hlasovalo celkem 11 členů výboru, kromě ODS, Pirátů či TOP 09 i komunisté.

Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) si myslí, že daleko větší nerovnosti než opomenutí lanovky na Petřín přináší dvě snížené sazby DPH, které navrhl nahradit pouze jednou.

Předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura porovnal dopady novely se slevami na jízdné pro studenty a seniory, které platí od začátku září. "Argumenty poslanců ANO bych bral vážně, kdyby vláda nespustila masivní slevy na jízdné, které mají na letošní rozpočet dopad dvě miliardy korun a pak pět miliard každý rok," řekl Stanjura.

Zavedení slevy 75 procent na jízdném ve vlacích a autobusech pro seniory od 65 let a studenty do 26 let schválila původní jednobarevná vláda hnutí ANO. Původně měli mít lidé možnost slevu využívat od června. Po námitkách krajů ohledně příliš krátkého času pro nastavení slevového systému v dopravních prostředcích se termín posunul na 1. září. Podle ministryně Schillerové počítá návrh rozpočtu na příští rok na slevy s částkou šesti miliard korun.

O novele Starostů budou poslanci jednat v příštích týdnech, kdy budou mít možnost k ní ještě přidat další pozměňovací návrhy. Teprve poté budou o návrhu hlasovat.