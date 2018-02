Je to velká bachratá nula, říkají odboráři Škoda Auto o nabídce vedení na zvýšení mezd

před 1 hodinou

Mladá Boleslav - Odbory ve Škodě Auto ve středu odmítly nabídku vedení firmy na růst mezd o 15 procent během 27 měsíců. Zaměstnanci by také podle návrhu obdrželi prémie nad rámec pravidelného bonusového systému v celkové výši 25 000 korun.

Odbory tuto nabídku ovšem nepřijaly a to, co jim Škoda Auto nabídla za 27 měsíců, požadují za jeden rok. Odbory tvrdí, že se nebudou zúčastňovat dalších kol kolektivního vyjednávání, dokud firma neodstraní své agresivní návrhy na atypické systémy pracovní doby a na délku trvání mzdové dohody na 27 měsíců.

"Firma podmiňuje své návrhy ve mzdové oblasti naprosto nesmyslně jednáním o atypických systémech směn a dokonce požaduje jejich zavedení na příštích 5 let, do roku 2023. Firemní vyjednavači přitom dobře vědí, že dohoda o atypických systémech směn je uzavřena a platí pouze do 31. 12. 2018.

Dalším sci-fi požadavkem firmy je uzavření mzdové dohody na 27 měsíců. Na to jim v žádném případě neskočíme. To, co nám nabízejí na 27 měsíců, je náš požadavek na jeden rok," uvedly odbory v tiskovém prohlášení.

Škoda chce tarifní dohodu s odbory uzavřít na 27 měsíců. Podle zdroje ČTK je totiž pro firmu důležitý dlouhodobý horizont, například kvůli investicím do nových technologií. Škoda zvýšení platů zároveň podmiňuje dohodou o možném rozšíření využití atypických směnných systémů v závodě v Mladé Boleslavi.

Cílem tohoto kroku má být zajištění nutného budoucího objemu výroby a také nezbytné plánovací jistoty pro společnost, zaměstnance i region. Rozšíření atypických směnných systému do Mladé Boleslavi ale odboráři důrazně odmítají.

