Jasno o konci intervencí měla ČNB už před týdnem, ukázal zápis z jednání rady

Na jednání bankovní rady ČNB už minulý týden převažoval názor, že za současné situace nemá smysl intervence prodlužovat. Ze záznamu jednání vyplývá, že pokračování závazku mohlo podle členů rady přispět k riziku vzniku nerovnováh. Posunutí konce intervence o několik měsíců by navíc k plnění inflačního cíle do budoucna výrazněji nepomohlo, uvádí záznam.

Podle záznamu rada právě velkou část diskuse věnovala optimálnímu načasování konce kurzového závazku. Ten nakonec zrušila tento týden ve čtvrtek na svém mimořádném měnověpolitickém jednání.

Podle záznamu z minulého týdne se členové rady shodovali v tom, že v zájmu zachování předvídatelnosti a věrohodnosti měnové politiky do budoucna je třeba dodržet tzv. tvrdý kurzový závazek, tedy neukončit používání kurzu jako nástroje měnové politiky dříve než ve druhém čtvrtletí letošního roku.

"Byly přitom posuzovány možné přínosy a náklady konce kurzového závazku již počátkem druhého čtvrtletí ve srovnání s variantou jeho dalšího pokračování. Převažoval názor, že za stávající situace neodpovídá udržování kurzového závazku již nadále makroekonomickým podmínkám," uvádí záznam.

Pokračování závazku navíc mohlo podle diskuse členů rady posilovat rizika vzniku makrofinančních nerovnováh. Odklad ukončení o několik málo měsíců by navíc neposílil podstatným způsobem udržitelnost plnění inflačního cíle do budoucna, uvádí záznam.

Zároveň ale podle záznamu na jednání zaznělo, že pokračování kurzového závazku do poloviny letošního roku či déle bylo ze strany ČNB avizováno. Navíc by umožnilo zohlednit další data i analýzy a celkově by zvýšilo pravděpodobnost, že se měnová politika nebude muset v dohledné době vracet k používání nekonvenčních nástrojů.

Bankovní rada ČNB tento týden zhruba ve 12:30 ukončila režim devizových intervencí. ČNB tak nebude bránit posílení koruny pod hranici 27 Kč/EUR a bude tolerovat zvýšenou rozkolísanost kurzu koruny. Podle guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka si nyní měna musí najít rovnovážnou úroveň, která by odrážela základní parametry české ekonomiky. Během čtvrtečního odpoledne koruna zpevnila až na 26,56 Kč/EUR.

