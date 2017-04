Živě: Koruna po třech a půl letech posiluje. ČNB ukončila měnové intervence

Podle analytiků teď nastává období několikadenního horečného obchodování, které může přinést prudké změny kurzu směrem k posílení i oslabení. V případě extrémů může ČNB znovu do vývoje na trhu zasáhnout. Dokazuje to kurz koruny, který krátce po oznámení konce intervencí kolísá oběma směry.



"Očekáváme, že nás čeká období větší volatility. Do týdne nebo do měsíce se to asi neuklidní," řekl Milan Fischer, vedoucí mezibankovních obchodů v pražské Raiffeisenbank. "Fundamentálně by koruna měla z dlouhodobého hlediska posilovat, ale pozice investorů na trhu mohou být v daném okamžiku různé."