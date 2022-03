Zpomalte a v neděli nejezděte vůbec. Agentura vydala sérii tipů, jak ztrestat Rusko

K tomu, aby se Česko i další vyspělé státy vyvázaly ze závislosti na dodávkách ropy z Ruska, může pomoci každý z nás. Stačí častěji pracovat z domova nebo místo letadel využívat vlaky. Doporučuje to Mezinárodní agentura pro energii, která sestavila desetibodový plán, ve kterém vyjmenovává kroky ke snížení spotřeby ropy. Opatření by mohla ušetřit až 2,7 milionu barelů ropy denně.

Šéf Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Faith Birol v tiskové zprávě, která představuje desítku doporučení ke snížení spotřeby ropy, varoval, že svět kvůli agresi Ruska vůči Ukrajině pravděpodobně stojí na prahu největšího ropného šoku za poslední desítky let.

Kroky, které IEA doporučuje obyvatelům a vládám vyspělého světa, by podle ní "po celém světě ztlumily bolest spotřebitelů, které zasáhlo zdražování ropy, a zmírnily ekonomické škody".

Organizace, jejímž členem je i Česko, také zmínila, že by opatření pomohla nastolit udržitelnější způsob života a snížila výdělky Ruska z prodeje ropy. Ruské ministerstvo financí uvádí, že výnosy z prodeje ropy a plynu tvořily loni 36 procent příjmů státního rozpočtu. Jsou tak klíčovým zdrojem příjmů pro nákup zbraní, které kremelský režim využívá k zabíjení civilistů.

Všech deset bodů, které IEA doporučuje, se týká dopravy. Ve výsledku lidem říká hlavně dvě věci: jezděte méně autem a omezte létání. Většina ropy v Evropské unii se využije totiž právě na výrobu paliv, která pak slouží především pro osobní vozy, jak pro Aktuálně.cz potvrdil expert na automobilový trh společnosti EY Petr Knap.

"Z tohoto důvodu ta opatření mohou mít určitý pozitivní efekt. Ten ovšem nebude zásadní a pomůže nám přinejlepším v malých procentech celkové spotřeby. Je to nicméně dobrý směr pro planetu i naši peněženku. Problém je, že se pořád po koronaviru dost rychle nevracíme do veřejné dopravy a vlaků, tedy k ekologičtějším variantám," popsal Knap.

Mezinárodní agentura pro energii tvrdí, že pokud by lidé níže představených deset bodů začali dodržovat, snížila by se do čtyř měsíců poptávka po ropě o 2,7 milionu barelů denně.

Z desítky opatření by denně ušetřilo nejvíce ropy častější využívání služby sdílení aut (takzvaný car sharing) a lepší návyky řidičů, které by vedly ke snížení spotřeby paliva - třeba omezit v osobních vozech klimatizaci, která přispívá k vyšší spotřebě paliva.

Podle autorů by díky prvnímu bodu klesla spotřeba ropy každý den asi o 470 tisíc barelů. Sdílení aut se podle IEA těšilo v minulých letech popularitě, když trh rostl ročně o více než deset procent. Vzestup ale před dvěma lety zastavil koronavirus, kdy lidé z hygienických důvodů této služby sdílené ekonomiky méně využívali.

Spotřebu ropy, a sice zhruba o 330 tisíc barelů denně, by podle IEA snížila také levnější hromadná doprava v kombinaci s podporou mikromobility, chůze a cyklistiky. Organizace v souvislosti s tím jmenuje města jako Paříž nebo Brusel, která omezila maximální rychlost pro automobily na 30 kilometrů v hodině.

IEA vyzývá také k častějšímu využívání vysokorychlostních tratí a nočních vlaků místo letadel, což by podle ní ušetřilo asi 40 tisíc barelů za den. Podle organizace by dosavadní vysokorychlostní infrastruktura ve vyspělých zemích mohla nahradit kolem dvou procent letecké aktivity.

"Z dlouhodobého hlediska dává smysl hlavně omezení letecké dopravy na krátkých a vnitrostátních letech a její nahrazení vlaky, podpora hromadné dopravy, městské cyklistiky nebo sdílení aut," komentoval doporučené kroky mluvčí ekologické organizace Greenpeace Lukáš Hrábek.

Home office i neděle bez aut

K okamžitému poklesu spotřeby ropy by podle Hrábka přispělo například snížení rychlostního limitu na dálnici, které IEA také navrhuje, a sice nejméně o 10 kilometrů za hodinu, což by denně ušetřilo 290 tisíc barelů u osobních aut a dalších 140 tisíc barelů v případě nákladních vozů.

IEA do přehledu zařadila také práci z domova, kterou doporučuje až tři dny v týdnu u povolání, u kterých je to možné. Tady hovoří o úspoře 500 tisíc barelů za den. Dál doporučuje také zavést každou neděli zákaz jízdy autem. Spotřeba by se denně propadla o 380 tisíc barelů.

"Je zajímavé, že některá z těchto opatření, která se mohou na první pohled jevit jako radikální nebo kontroverzní, jako jsou neděle bez aut, platila už během velkého ropného šoku v 70. letech," podotkl k tomu Hrábek.

Analytik ENA Jiří Gavor vnímá navrhovaná opatření jako prospěšná, ale upozorňuje, že lidé se neradi vzdávají svého pohodlí. "Uvědomují si, že je žádoucí omezit spotřebu ropu a podporují snížení závislosti na ruských energiích. Když ale dojde na to, že by se sami museli omezit, vede to ke špatné náladě ve společnosti. Nemůžeme si namlouvat, že počet obyvatel, který by se takhle chtěl s radostí omezovat, je nějak vysoký, určitě to není většina," domnívá se Gavor.

Na druhou stranu zdůrazňuje, že je skupina lidí, kteří se o úsporné chování snažili už před konfliktem na Ukrajině, a to z důvodu ochrany životního prostředí. "Tito lidé své chování zřejmě jen zesílí. Řada spotřebitelů se tomu ale podvolí jen pod ekonomickým tlakem a se skřípějícími zuby," dodal Gavor.

Podpora elektromobilů

Jako zbylá čtyři opatření IEA doporučuje střídavý zákaz jízdy aut ve městech (například podle sudých a lichých SPZ), úspora by se pohybovala kolem 210 tisíc barelů za den. Dále hovoří o efektivnějším provozu nákladních automobilů (například doporučuje kontrolovat tlak v pneumatikách, protože to ovlivňuje spotřebu paliva) a také doručovatelských služeb (úspora 320 tisíc barelů).

Apeluje také na to, aby lidé nelétali na služební cesty v těch případech, kde je možné zvolit alternativu (úspora 260 tisíc barelů), a nakonec je pro podporu úsporných aut včetně elektromobilů (úspora 100 tisíc barelů).

Podle analytika společnosti EGÚ Brno Michala Macenauera mohou mít změny dopad na snížení spotřeby v řádu jednotek procent. Nižší poptávka po ropě by ale vedla k poklesu její ceny, a následně tedy i ke zlevnění benzinu a nafty.

Ruská ropa tvoří v Česku asi polovinu veškeré dovezené ropy. Zákaz nákupu ropy z Ruska by byl v EU nejsložitější právě pro středoevropský region. Země jako Slovensko a Maďarsko napojené výhradně na ruské ropovody jsou na tom se závislostí ještě hůře.

Země původu ropy dovážené do Česka v roce 2021

Země Množství (v kg) Rusko 3 417 355 000 Kazachstán 1 239 269 000 Ázerbájdžán 1 095 868 000 USA 804 258 052 Libye 158 180 000 Norsko 80 924 008 Nigérie 80 924 008

Zdroj: ČSÚ

"Je možné závislost snížit, ale kdybychom se měli od Ruska zcela odstřihnout, nepochybně by to znamenalo silné hospodářské důsledky. Máme sice strategické zásoby, ale přešli bychom do téměř nouzového stavu. Nelze dlouhodobě předpokládat, že vydržíme bez ruské ropy, bohužel," uzavřel Gavor.