Snížili jsme teplotu o dva stupně, úspora byla ohromná. Jak drahota učí firmy šetřit

Skokový růst cen energií pozorují s obavami nejen domácnosti, ale i firmy. Kvůli zdražování elektřiny a plynu přijímají úsporná opatření, v kancelářích třeba méně používají klimatizaci a v restauracích zase na noc vypojují spotřebiče ze sítě. Podle Hospodářské komory třetina českých firem počítá s tím, že jim letos ve srovnání s loňskem stoupnou náklady na energie o polovinu až sto procent.

"V restauracích samozřejmě nemohou vypnout ledničku, kde mají maso. Používají ale třeba hodně spotřebičů, které jsou za normálních okolností přes noc v zásuvce, nyní se je snaží odpojovat, když je zrovna nepoužívají. Samozřejmě se snaží také zhasínat, protože světel v restauracích je mnoho," popisuje pro Aktuálně.cz gastronom Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků a živnostníků, jak se restauratéři snaží šetřit energie.

Restauratéři se podle něj zkrátka snaží šetřit, kdekoliv je to možné. Někteří z nich také už nyní avizují, že od podzimu budou méně topit. "Bojí se, co na podzim a v zimě přijde. Přestat topit ale nedává smysl, protože vám pak přestanou chodit zákazníci. Aby lidé pili studené pivo ve svetru ve studené hospodě, to je utopická myšlenka," komentuje to Kastner.

Pro firmy z některých jiných oborů je ale topení na nižší teplotu jednou z cest, jak uspořit náklady i spotřebu. Už loni si to zkusili například ve firmě Linet, která je světoznámým výrobcem zdravotnických lůžek.

"V loňském roce jsme vyzkoušeli snížit vytápění kanceláří a výroby o pouhé dva stupně. Ačkoliv to není tak jednoduché srovnávat, protože záleží i na tom, jak tuhá je zima, úspora plynu byla opravdu nečekaně vysoká," popisuje ředitel Linetu Tomáš Kolář.

O tom, jak v nadcházející topné sezoně co nejvíce šetřit energie a tedy i peníze, přemýšlí také třeba v Ikee nebo automobilce Škoda Auto. Firmy se připravují nejen na to, že ceny energií poletí dál nahoru, ale také že zemního plynu může být nedostatek.

"Pro takový scénář pracujeme na technických a organizačních opatřeních, která mohou velmi rychle přinést snížení spotřeby. Patří sem redukování vytápění budov, odstávka kogeneračních jednotek vyrábějících elektřinu a jako zdroj spalujících plyn či odstavení některých záložních zařízení v hutních provozech," uvádí mluvčí Škody Auto Martina Špittová.

Zmíněné kroky mladoboleslavské firmě přinesou úspory pouze v řádu jednotek procent. "Pokud budou dodávky plynu sníženy významněji, bude se to negativně promítat v našem dodavatelském řetězci a ve výsledku v počtu vyráběných vozů," obává se Špittová.

Obavy z dražších nákladů

Obavy firem potvrzují i data. Průzkum Hospodářské komory z letošního jara ukázal, že se jen tři procenta firem domnívají, že jim letos náklady na energetické vstupy včetně pohonných hmot ve srovnání s loňskem nevzrostou. Sedmnáct procent firem naopak počítá s růstem těchto nákladů o sto procent, 46 procent o méně než polovinu.

"Neexistuje ani jediná firma, která by předpokládala, že cena energií a pohonných hmot letos klesne. Největší nárůsty cen hlásí zejména velké firmy," doplňuje k výsledkům průzkumu mluvčí komory Miroslav Diro.

A tak se firmy učí šetřit. Zmiňovaný Linet například investuje do rekuperace (zpětné získávání tepla). "Teplo z výroby by nám mělo podle propočtů stačit na vytápění nejen výroby, ale také kancelářských prostor. Není to reakce z posledních týdnů, řešíme to už řadu měsíců. Variantou, kterou jsme zvažovali, byla i fotovoltaika, ale rekuperace se ukázala jako výhodnější. Solární panely jsou tedy ještě další možností do budoucna," doplňuje k tomu Kolář.

Podnik také od vypuknutí války na Ukrajině řeší, že by jeho lakovna, která je jedinou částí výroby plně závislou na plynu, přešla z plynu na lehké topné oleje. K tomu by mělo dojít již zanedlouho.

"No a samozřejmostí byla už dříve výměna kompletního osvětlení na LED technologii, která je nyní nejúspornější," dodává Kolář.

Investice do zelené energie

K LED technologiím nebo fotovoltaice upínají pozornost i další firmy. Spíš než aby nutily své zaměstnance šetřit, tak investují do šetrnějších technologií. Tam, kde si to rozpočty mohou dovolit.

"Ve všech zmodernizovaných prodejnách jsme instalovali LED osvětlení," přikyvuje například mluvčí prodejen Penny Market Tomáš Kubík.

K instalaci této technologie se chystají i v Třineckých železárnách. Tento velký průmyslový podnik počítá pro letošek s vícero investicemi, které mají vést ke snížení spotřeby energií, mezi nimi třeba se stavbou fotovoltaické elektrárny za deset milionů korun. Vyroste na nové hale odloučeného provozu Tažírna oceli na Uherskohradišťsku.

Solární elektrárny nedávno vybudovala také Ikea, a to v obchodním domě v Brně, nyní se chystá zprovoznit také tepelné čerpadlo.

O energetickou úspornost se dlouhodobě snaží také v Datartu. "Například klimatizaci kanceláří regulujeme a používáme jen tehdy, kdy je to opravdu nutné," říká mluvčí prodejce elektroniky Olga Dolínková.

K omezení spotřeby energií vyzvala firma v Česku a ostatních státech unijního svazku také Evropská komise. Ta ve středu navrhla, aby země kvůli očekávanému výpadku dodávek ruského plynu omezily během nadcházející topné sezony spotřebu plynu o 15 procent. Apel směřuje ke všem spotřebitelům - od domácností přes úřady nebo firmy až po elektrárny.

Úspory se mají týkat období od konce letošního srpna do konce března 2023 a počítat se budou z průměrné spotřeby jednotlivých zemí v tomto období za posledních pět let.