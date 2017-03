Jak dostat stavebnictví z krize? Pomoci má nové ministerstvo a kratší povolování staveb

před 1 hodinou

Současnou špatnou kondici českého stavebnictví by měla zlepšit novela stavebního zákona a současně změna kompetenčního zákona. Politici z hnutí ANO se s představiteli českého stavebnictví shodli, že je nutné redukovat počet ministerstev, které do českého stavebnictví zasahují. Stavebníci chtějí také zkrátit zdlouhavé povolovací procesy výstavby.

Praha - Nedostatek velkých zakázek a současně složité povolování nových staveb vloni způsobily pokles českého stavebnictví. Za tím stál i silný rok 2015, který byl způsoben dočerpáváním evropských dotací z programového období na roky 2007 až 2015. Vlivem zmíněných okolností se stavebnictví vloni meziročně propadlo o 7,6 procenta, což byl jeden z nejhorších výsledků za posledních 15 let.

Podle odborníků by se měl letos propad zastavit. Pokud se však má české stavebnictví opět nastartovat, je třeba provést několik zásadních změn. O těch v úterý na Fóru českého stavebnictví diskutovali členové vlády s odborníky přes danou problematiku.

"Jedním z největších problémů je současné roztroušení českého stavebnictví mezi pět různých ministerstev. To je nutné změnit," řekl prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Václav Matyáš.

Souhlasila s ním většina zúčastněných. "Příští vláda se musí zabývat změnou kompetenčního zákona, tak aby se počet ministerstev, které mají stavebnictví na starosti, zredukoval," reagoval na Matyáše ministr dopravy Dan Ťok (ANO).

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) následně prohlásil, že v případě, že se příští rok hnutí ANO dostane do vlády, bude usilovat o vytvoření ministerstva hospodářství, které by vzniklo spojením současného ministerstva dopravy a ministerstva průmyslu a obchodu

Podle bývalého ministra dopravy Petra Bendla (ODS) však změna kompetenčního zákona české stavebnictví nezachrání. Připomíná, že výstavbu dnes komplikují mimo jiné účelově založené skupiny, které často výstavbu klíčových projektů zdržují.

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (ANO) věří, že situaci pomůže zlepšit novela stavebního zákona. Ta by měla proces povolování některých staveb snížit až na poloviční dobu. Developeři by díky novele měli mít například možnost žádat o povolení své stavby v rámci jednotného řízení. Zatímco dnes musí zvlášť žádat o stanovisko EIA, které vyhodnocuje vliv stavby na životní prostředí, následně o vydání územního rozhodnutí a třetí fází je žádost o stavební povolení, nově by se mohlo o veškerá povolení žádat právě v rámci jediného řízení.

"Chceme docílit toho, aby zde byl jeden úřad, jedno povolení a jedna žaloba," řekla na Fóru českého stavebnictví Šlechtová.

K největším problémům stavařů patří, že se odpůrci výstavby proti záměrům developera mohou odvolávat v rámci všech třech zmíněných řízení a výstavbu tak zdržovat i několik let. Podle Šlechtové je však novela stavebního zákona pouze provizorním řešením. Skutečným průlomem se podle ní má stát zcela nový stavební zákon. Ten by mělo ministerstvo pro místní rozvoj představit ve chvíli, kdy začne fungovat zmíněná novela.

autor: Adam Váchal