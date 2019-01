Izrael chce povzbudit turistický ruch. Na jihu země otevřel mezinárodní letiště

Izrael otevřel poblíž letoviska Ejlat nové mezinárodní letiště. Letiště Ilana a Asafa Ramonových v Negevské poušti má především povzbudit místní turistický ruch, ale mělo by být přínosem také pro sousední Jordánsko a Egypt. V dobách zostření blízkovýchodního konfliktu pak může sloužit jako náhradní letiště za telavivské letiště Bena Guriona, napsala agentura Reuters.

Nové letiště má zejména sloužit k odbavování turistů cestujících do rudomořského letoviska Ejlat. Podle Reuters má povzbudit i zimní cestování Evropanů.

Letiště leží přibližně devatenáct kilometrů severně od Ejlatu u hranice s Jordánskem a přišlo na 1,7 miliardy šekelů (deset miliard korun). Nahradit má přeplněné městské letiště i mezinárodní letiště Uvda.

Letiště Uvda se nyní používá pro mezinárodní lety mířící do Ejlatu. Je od něj vzdáleno šedesát kilometrů a je to původně letiště vojenské. Po plném zprovoznění Ramonova letiště by mělo přestat sloužit pro civilní lety a bude navráceno vojenskému účelu.

Nové letiště nese jméno izraelského astronauta Ilana Ramona, který zahynul při havárii raketoplánu Columbia v roce 2003, a také jeho syna Asafa, který byl vojenským pilotem a zemřel při výcviku v roce 2009.

Letiště, které umožní přistávat i největším letounům, má nyní roční kapacitu 2,5 milionu cestujících. Provoz se zpočátku omezí na domácí lety a postupně přejde na mezinárodní režim. V začátcích bude ročně obsluhovat dva miliony cestujících, avšak do roku 2030 více než dvojnásobek.

Těžit z nového letiště může i turistický ruch v sousedním Jordánsku a Egyptě. "Bude to regionální letiště, a pokud někteří z našich turistů pojedou do Akaby a Taby, bude to skvělé," řekl Reuters šéf provozu ejlatských letišť Chanan Moskowitz s poukazem na příhraniční města v sousedních zemích. "Bude to znamenat, že v oblasti je klid," dodal Moskowitz.

Ejlat se chlubí 360 slunnými dny v roce a je vyhledávaným letoviskem. Je nejjižněji položeným městem Izraele a od zbytku země jej odděluje Negevská poušť. Leží na severním břehu Rudého moře a nabízí nejenom potápění ke korálovému útesu, ale také program v poušti. Podle údajů izraelských úřadů navštíví Ejlat ročně 2,8 milionu turistů.

Moskowitz v pondělí řekl, že počet zahraničních turistů přicházejících do Ejlatu se během posledních dvou let zdvojnásobil. Mnoho turistů na letiště Uvda přilétalo zejména z Ruska, Maďarska, Polska a Litvy, sdělil Moskowitz.