Autentický zážitek bez turistů, ale s mafií, lákal easyJet do Kalábrie. Italové zuří

Italské politiky rozhořčila internetová reklama britských nízkonákladových aerolinek easyJet, která popisuje jihoitalskou Kalábrii jako region, jenž se potýká s nedostatkem turistů kvůli své spojitosti s mafií a kvůli častým zemětřesením. Šéf opoziční Ligy Matteo Salvini uvedl, že firma by se měla stydět.

"Je neuvěřitelné a nepřijatelné, že letecká společnost jako easyJet popisuje Kalábrii nactiutrhačnými slovy," citovala Salviniho agentura DPA.

Prezidentka regionu Kalábrie Jole Santelliová text reklamy označila za "urážlivý, pokřivený a s jasným rasistickým nádechem". Ocenila, že easyJet text, který měl propagovat lety do kalábrijského města Lamezia, odstranil. Dodala nicméně, že nejlepším způsobem nápravy této "bezprecedentní chyby" by bylo posílení letů do regionu.

Kalábrie je domovem mafiánské organizace 'Ndrangheta, disponuje však také atraktivními plážemi, národními parky a dalšími turistickými lákadly. Region byl do značné míry ušetřen šíření koronaviru a rád by viděl návrat turistů v klíčové letní sezonně, píše agentura AP.

VERGOGNATEVI.

"La Calabria soffre di un'evidente assenza di turisti a causa della sua storia di attività mafiosa e di terremoti".

Questa la infamante descrizione che compariva, ancora nelle prime ore di stamane, sul sito della compagnia inglese #easyjet (ora cancellata). (1/2) pic.twitter.com/Dwj6klTihd — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 23, 2020

Aerolinky v textu reklamy uvedly, že Kalábrie nabízí návštěvníkům autentický zážitek z Itálie bez přílišného počtu turistů. "Region trpí zjevným nedostatkem turistů pro svou spojitost s aktivitami mafie a se zemětřeseními a kvůli nedostatku ikonických měst, jakou jsou Řím či Benátky, která mohou přitáhnout instagramové fanoušky," napsaly.

Aerolinky se za reklamu omluvily. "Původním záměrem textu bylo zdůraznit, jak je Kalábrie v zahraničí z turistického hlediska podceňována," citovala agentura DPA z tiskového prohlášení podniku.