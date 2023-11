Internetové bankovnictví by mělo být zrušeno. Je nebezpečné, tvrdí šéf banky Partners

Vojtěch Wolf, týdeník Ekonom

V Česku je přes 40 bank. Proč by měli lidé jít k nějaké nové, tedy k vám?

Hlavně kvůli poradenství sítě Partners, ale i proto, že banka je postavená na nových technologiích a data má stoprocentně na cloudových úložištích. To ale klient nevidí. Z jeho hlediska by měla být nejflexibilnější a schopná okamžitě zavádět nové nápady. To staré banky neumí.

Své IT systémy předělávají všechny banky. Třeba Komerční banka ho teď vyměnila.

Většina bank si přeje, aby to tak měly, ale my to žijeme. Samozřejmě se nikomu nevysmívám a Komerčku mám rád za to, že tam do toho šli, protože jiné banky se k tomu ještě neodhodlaly. Na druhou stranu jsou stále na začátku transformace. Naše výhoda je, že budeme vůbec první čistě cloudová banka v Česku a podporují nás velké národní firmy z této oblasti. Chtějí, aby se ta služba povedla.

Jak se na skutečnost, že všechna klientská data budou uložena na vzdáleném serveru v cizině, tváří regulátor?

Pracujeme s Amazonem, Microsoftem, Oraclem a máme produkty i od Googlu. Jelikož jsou klientská data v Evropě, problém to není. Regulatorně to není problém už od doby, kdy ČNB a další regulátoři povolili využívat produkty Microsoft 365. Nevidím důvod, proč by měl být problém s datovým centrem, o které se stará Amazon ve Frankfurtu.

Kdo ponese odpovědnost, pokud data budou ukradena?

My. Cloud je bezpečný proto, že my se odpovědnosti nezbavujeme, ale zároveň se smluvně o to stará velká nadnárodní firma, která na tom staví svou reputaci a má to jako klíčový byznys. Kdo buduje sám datové centrum, musí se starat o jeho fyzickou bezpečnost, datovou bezpečnost a tak dále.

Myslíte si, že seženete lepší lidi než globální cloudová firma, která umí rychleji reagovat na nové hrozby? Útočník úspěšně nezaútočí na americkou společnost, ale spíš na osamocenou českou banku. Tuzemské banky si také nestaví vlastní mobilní peněženky, ale využívají Google Pay či Apple Pay nebo kartové společnosti Visa a Mastercard. Jednak to snižuje náklady, ale hlavně zvyšuje bezpečnost a provozuschopnost.

Chcete stavět banku, která nebude lákat na úroky, ale na poradenství. Proč?

Bereme si to nejlepší z bankovnictví a to nejlepší z poradenství. Jde nám o zaměření na životní cíle klienta, na dlouhodobost. V poradenství se lidí ptáte, kolik chtějí mít našetřeno na důchod, a nabízíte produkty, aby toho dosáhli. Banky jsou krátkodobě transakčně orientované. Jsou ale dobré v oblastech, jako jsou platby, transakce a bezpečnost.

Neztratíte kredibilitu nezávislé firmy? Mohli byste nakonec být jen další bankou, která nabízí poradenství.

Samozřejmě že si rizika uvědomujeme. Jiné banky možná omezeně zařazují investiční produkty třetích stran, ale nemají poradenství. To nemůžete dělat, když radíte nad kusem klientova portfolia. Kvalitní poradenství můžete dělat jenom tehdy, když znáte jeho celkovou finanční pozici, všechny jeho produkty a životní cíle. Nepamatuji se, že by se o mě nějaká banka takto zajímala.

Mimochodem, proto je dnes v Bruselu návrh směrnice FIDA. Říká, že klient by měl mít právo požadovat, aby měl na jednom místě shromážděné informace o všech svých finančních smlouvách. To kvůli tomu, aby ten, kdo mu radí, měl všechny relevantní informace. V takové komplexnosti to žádná banka u nás nedělá, i když neříkám, že se nesnaží. Ano, je to inovativní a nemusí tomu všichni věřit. My chceme vytvořit banku, která dělá transakce, poskytuje jednoduché denní produkty. A poradci Partners poskytují poradenské produkty z celého trhu, jako jsou hypotéky, pojistky, investice. Ty kvalitní.

Takže budete nabízet například hypotéky od ČSOB?

Poradci ano a mají v tom svobodu. Naše banka ani nebude mít úvěrovou kapacitu na to, poskytnout hypotéku všem klientům Partners. Řekl bych, že maximálně tak 20 procent jich bude mít hypotéku od nás a 80 procent od jiných bank. Půjde to přes poradce, kteří tak najdou řešení pro každého. Nevěříme klasickému uzavřenému modelu, kdy máte všechno od jedné banky či finanční skupiny. Pro některé tradiční bankéře je to nepředstavitelné, to ale ustrnuli před 20 lety. Nám to dává velmi dobrý klientský i finanční smysl. To je opravdové poradenství.

Proč je podle vás budoucností mobilní banka? Jedna mobilní a internetová tu byla, Zuno. A už není.

My však máme síť 160 poboček Partners a otevíráme další. Banka bude bezhotovostní, ale lidé si hotovost budou moci vybrat zdarma ze všech bankomatů. Hotovostní vklady nejsou třeba, protože většina lidí dostává peníze na účet. Až budeme chtít řešit i firemní klientelu, pak vklady hotovosti bude třeba vyřešit.

Co ale bezpečnost? Už dnes toho máme v mobilu až moc, e‑maily, rodinné fotky, sociální sítě a banku.

My jsme si mobilní aplikaci zvolili právě z bezpečnostních důvodů. Internetové bankovnictví je v tomto ohledu trápení. Většina podvodů, jako je phishing, má jeden scénář. Někdo klientovi podvrhne falešnou stránku a on v domnění, že je pravá, ji autorizuje klíčem. A sofistikovanost těchto podvodů roste. Mobilní aplikace podvrhnout nejde. Internetové bankovnictví by mělo být zrušeno.

Lidé ve věku kolem 65 let tvoří dnes pětinu obyvatelstva. Neříkáte tím trochu: "Tahle banka není pro starý"?

Je to možné, ale my spíš chceme, aby se naučili ji využívat, protože právě pro ně je bezpečná. Navíc všechno budou moci vyřešit na pobočce s výjimkou reklamace transakce. To bude nutné přes call centrum. I starší lidé dnes používají smartphony a tablety. Raději se zaměříme na pomoc než rozvíjet zastaralou technologii.

Není problém právě to, že jedno zařízení je branou k našemu životu?

Kdo dříve měl peníze v hotovosti a ukradli mu je, přišel o ně. Když ztratil občanku, někdo ji mohl zkopírovat a vzít si na ni úvěr. Když někdo ukradne telefon a pokusí se ho několikrát neúspěšně otevřít, stane se z něj takříkajíc nefunkční cihla. A i když ho otevře, banka vyžaduje ověření například otiskem prstu. Kdo přišel o telefon, možná krátkodobě přijde o přístup k penězům nebo k datům, ale ne o ta data, ta jsou jinde, v cloudu. Peníze a data jsou naopak dnes více v bezpečí. Proč se hackeři snaží spíše vytvořit podvodnou stránku, než aby prolamovali telefony? Protože je to pro ně mnohem jednodušší.

Bankovnictví už několik století stojí na přijímání vkladů a poskytování úvěrů. Nabídnete vysoké úroky?

Partners Banka vznikla, aby se naše finanční poradenství dostalo na vyšší úroveň. Tam, kde nám pomůže dát klientovi vyšší nabídku, aby byl u nás, uděláme to. Může to ale znamenat třeba spolupráci s obchodním partnerem, což jsem zmiňoval u hypoték nebo třeba u pojištění. U depozit se na věc také díváme z pohledu klienta - potřebuje základní služby a transakční peníze. A dobře zúročenou rezervu.

My ho ale nechceme nutit, aby si u nás nechával obří zůstatky za vysoký úrok. Už dnes mají banky u spořicích produktů nějaký strop, pak už se peníze tolik neúročí. Od určitého množství se lidem vyplatí investovat.

Marek Ditz Při studiu na VŠE v roce 1994 nastoupil do Československé obchodní banky jako analytik. V ČSOB působil do roku 2018, vypracoval se na šéfa korporátního bankovnictví, později řídil restrukturalizaci ČSOB po akvizici Investiční a poštovní banky. V roce 2013 se stal členem představenstva. V červnu 2020 se stal součástí týmu Partners pro start banky. V současnosti je generálním ředitelem Partners Banky.

