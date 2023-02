Home Credit v Česku otevře kamenné pobočky. První budou v Opavě a Ostravě

Poskytovatel úvěrů Home Credit otevře v březnu první kamenné pobočky v Česku. I přesto, že roste počet klientů, kteří uzavírají spotřebitelské úvěry on-line nebo přes aplikaci, existuje stále velké množství těch, kteří preferují osobní kontakt, sdělila v pondělí firma v tiskové zprávě.

Existenci kamenné pobočky finanční instituce považuje více než 40 procent lidí za faktor důvěryhodnosti, vyplývá z interního průzkumu Home Creditu mezi klienty, kteří mají zkušenost se spotřebitelskými úvěry.

"I když to na první pohled vypadá, že jdeme proti proudu, protože služby, a to především finanční, se posouvají do on-line prostředí a v dnešní době řada bankovních domů počet svých poboček spíše snižuje, snažíme se tímto krokem vyjít vstříc klientům, kteří preferují osobní kontakt při sjednávání půjčky," uvedl marketingový a produktový ředitel Home Credit ČR a SR Milan Cáder.

První pobočky otevře Home Credit začátkem března v Opavě a Ostravě, následovat budou provozovny ve Zlíně a Olomouci. Půjde o pilotní projekt, kdy si Home Credit vyzkouší provozování poboček ve městech s rozdílnou velikostí a odlišnými spádovými oblastmi. "Po prvotním zaběhnutí fungování poboček a stabilizaci jejich výkonu, chceme v dalších obdobích otevírat každé čtvrtletí dvě pobočky. Celkově chceme nabídnout našim zákazníkům až 25 míst, kde se na nás budou moci obracet se svými požadavky," dodal Cáder.

Pobočky budou podle něj otevřeny ve frekventovaných nákupních centrech s provozní dobou sedm dní v týdnu. Zákazníci tam budou moci konzultovat své finanční potřeby, vyřídí na pobočkách požadavky týkající se jejich současných úvěrů, budou také moci podepsat novou úvěrovou smlouvu, zřídit si kreditní kartu nebo požádat o konsolidaci svých úvěrů, informovala firma.

Pobočkovou síť se Home Credit chystá rozšířit i na Slovensku, k současným 11 pobočkám přibydou do května tohoto roku další čtyři místa pro klienty, kteří upřednostňují osobní kontakt.

Společnost Home Credit byla založena v roce 1997 a dnes je součástí globální skupiny, která ve svém oboru patří k největším na světě. V Česku poskytl Home Credit v roce 2021 úvěry za 11,1 miliardy korun. Home Credit patří do skupiny PPF. Ta podniká ve 25 zemích. Investuje do mnoha odvětví, od finančních služeb přes telekomunikace, média, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství. PPF působí v Evropě, Asii a Severní Americe.