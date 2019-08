Indům vadilo pivo s Gándhím, byl abstinent. Pivovar Chříč ho nahradil Vinnetouem

Západočeský pivovar Chříč změní kvůli sporu s indickou diplomacií název svého piva typu India Pale Ale. Původní název Mahátma s vyobrazením duchovního Mahátmy Gándhího nahradí v Česku populární indián Vinnetou. Pivovar speciál s Gándhím na základě přání indické ambasády tento víkend stáhne z prodeje.

O mezinárodním sporu, který produkt českého minipivovaru Chříč vyvolal, jako první informoval server E15. Kritikou nápoje se zabývalo rovněž české ministerstvo zahraničních věcí.

"Naše pivo je určené výhradně pro domácí trh a pivo Mahátma jsme uvedli u příležitosti 70 let tragické smrti indického duchovního vůdce s cílem uctít jeho odkaz. Proto nás mrzí, že byl náš záměr nepochopen. Zároveň jsme přesvědčeni, že pokud by Gándhí žil v Čechách, pivo by určitě pil," vyjadřuje se k incidentu správce pivovaru Petr Jakubíček.

Indický duchovní vůdce byl téměř celoživotní abstinent a proti konzumaci alkoholu vystupoval.

Pivovar se nakonec rozhodl nahradit Gándhího na etiketě piva India Pale Ale náčelníkem Apačů. "Duchovního velikána jsme nechtěli vyměnit za něco banálního nebo kulturně inertního. Naopak jsme cítili, že je potřeba jej nahradit jinou velkou osobností, která se zasadila o boj za svobodu svého národa a představuje následováníhodný vzor pro současného člověka," dodává Jakubíček.

Pivovar Chříč je minipivovar na severním Plzeňsku, který obnovil svou činnost před čtyřmi lety a funguje jako chráněná dílna. Na pozicích pivovarské chasy zaměstnává desítku lidí s mentálním postižením.