Opravdu bez víza? Francouzi míří za prací do Česka, lákají je volná místa i ceny piva

Výraznější ponětí o Česku často nemají, zájem o práci ale ano - projekt francouzské ambasády v Praze zvaný Czech Emploi, který láká Francouze na práci v tuzemsku, je v provozu již zhruba čtvrt roku. Mladým Francouzům, kteří ve své zemi bojují s vysokou nezaměstnaností, nabízí pracovní praxi a zdejšímu trhu na oplátku doplnění chybějících pracovních sil.

Praha - O Česku toho moc neví. Přesto by zde Francouzka Chloé, absolventka magisterského studia ekonomie na Université Rennes 1., ráda pracovala. Oproti její rodné zemi má totiž český pracovní trh jednou značnou výhodu - zaměstnání zde po škole získá snadněji a na kariérním žebříčku bude stoupat rychleji.

Podobně jako Chloé uvažují i další, především mladí Francouzi. V Česku většinou plánují zůstat zhruba dva roky a pak se vrátit s již nabytou pracovní zkušeností domů. "Za poslední tři roky jsme zaregistrovali 50procentní nárůst Francouzů stěhujících se do České republiky," potvrdil pro on-line deník Aktuálně.cz Mathieu Wellhoff, atašé pro vědu a vysoké školy z francouzského velvyslanectví v Praze.

Nalákat na český trh pracovníky z Francie, kde momentálně míra nezaměstnanosti dosahuje 9,1 procenta a mezi absolventy škol bez praxe činí dokonce přes 20 procent, má od letošního června za cíl pilotní projekt Czech Emploi, spuštěný právě francouzskou ambasádou. Česko na oplátku dostává jazykově vybavené zaměstnance, kterých je v současnosti na trhu výrazný nedostatek.

"V současnosti náš web navštíví okolo sto lidí denně. Každý den také dostaneme dva až pět dotazů s žádostmi o informace," dodává Wellfhoff. Uchazeči o zaměstnání se zajímají hlavně o to, zda jejich dosavadní zkušenosti budou na poptávanou pozici stačit. "Někdy jim poradíme, které firmy kontaktovat, jindy jim řekneme, že to může být problém, a to především pro lidi, kteří nemluví anglicky," vysvětluje atašé.

Zatímco ovládání češtiny nebývá podmínkou pro získání práce, francouzština a angličtina ano. V Česku je každý den otevřeno na 150 nabídek požadujících francouzský jazyk.

Internetové stránky projektu lákají až na 250 tisíc volných pracovních míst a 500 francouzských firem působících v Česku. K dispozici jsou zde nejen pracovní nabídky, ale také praktické informace o cestování po zemi, ubytování, i o tom, že česká kuchyně je založena na knedlících, guláši a svíčkové a vegetariáni mohou zakusit smažený sýr.

Zájemci toho o Česku moc nevědí

Wellhoff připouští, že lidem přímo ve Francii, kteří nemají informace z internetových stránek projektu, často skutečně základní přehled o životě v Česku chybí. Nejčastěji se tak ptají na výši mezd, reálné náklady na život nebo formality, jako zda je do země potřeba vízum.

Francouzi se v Česku uplatňují nejčastěji na pozicích vědeckých pracovníků, výzkumníků v laboratořích, specialistů ve středním managementu průmyslových firem či pracovníků center sdílených služeb v podnicích jako pražský Bluelink nebo IBM v Brně. "V Brně a Jihomoravském kraji je nejvyšší poptávka po frankofonních zaměstnancích především v oblasti sektoru podnikových služeb," doplňuje společná tisková zpráva města a kraje, které jsou oficiálními partnery projektu.

Koncem září proběhla ve francouzským městech Rennes, Lille, Angers a Dijonu první prezentace českého pracovního trhu v rámci projektu. Akce podpořily francouzský úřad práce a místní samosprávní instituce. "Většina z těch, kteří na ně zavítali, už mají s Českou republikou zkušenosti a na setkání již nosili své životopisy a zajímali se o konkrétní pracovní nabídky," dodává zpráva dalšího z partnerů projektu, CzechInvestu.