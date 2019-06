Francie zakáže ničení neprodaného zboží. Je to šokující plýtvání, říká premiér

před 6 minutami

Ve Francii bude do dvou až čtyř let zakázáno ničení nového neprodaného zboží, jako je oblečení, hygienické potřeby, kosmetika a elektronika. Oznámil to premiér Édouard Philippe. Francie bude podle něj první zemí na světě, která tomuto ukázkovému příkladu plýtvání učiní přítrž. Vláda chce, aby neudané výrobky byly darovány nebo recyklovány.

Opatření doplňuje kroky, které už Francie podnikla proti vyhazování potravin, napsala agentura AFP. Odvoz zdarma si zaplaťte. E-shopům se nechce odvážet staré spotřebiče, riskují pokuty číst článek Ve Francii je podle vlády za rok zničeno nepotravinové zboží v hodnotě 650 milionů eur (16,7 miliardy korun). "To je šokující plýtvání," prohlásil Philippe. V roce 2021 by tak podle něj měl začít platit zákaz likvidace zboží, které lze recyklovat, a v roce 2023 zákaz ničení zbylých výrobků. Produkty, které po uplynutí lhůty trvanlivosti nebudou použitelné, budou mít patrně výjimku. AFP připomíná, že své neprodané zboží ničí jak velcí distributoři, tak luxusní značky, kteří v tom vidí způsob, jak ochránit své duševní vlastnictví a zabránit padělání. Ve Francii už tři roky platí zákon proti plýtvání potravinami, který obchodům nad 400 metrů čtverečních pod hrozbou pokuty zakazuje vyhazovat neprodané jídlo. Místo toho mají tyto potraviny putovat charitativním organizacím.