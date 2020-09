Jak se odkaluje sekt. Továrna u Plzně slaví výročí a ukazuje, jak se učí špunty létat

Dva korespondenti australských médií v Číně se po ukrývání na zastupitelských úřadech vrátili do Austrálie. Čínské úřady je vyšetřovaly v případu údajně spojeným s národní bezpečností. V úterý o tom informovala australská veřejnoprávní stranice ABC.

Korespondent ABC v Pekingu a dopisovatel ekonomického deníku Australian Financial Review (AFR) v Šanghaji v pondělí večer místního času nastoupili do letadla do Sydney poté, co byli každý zvlášť vyslýcháni čínským ministerstvem státní bezpečnosti. Oficiálně obviněni nebyli. ABC neuvedla, čeho se jejich případ konkrétně týkal.

ABC připomíná, že incident se odehrál jen několik dní po zatčení novinářky čínského původu s australským pasem Čcheng Lej (v anglickém přepisu Cheng Lei), která pracovala pro významnou čínskou státní televizi CGTN v Pekingu.