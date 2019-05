Známe nejlepší novinky v obchodech: Zaujal sekt i kapesníčky, co přežijí praní

Češi určili nejlepší novinky, které se v minulých měsících objevily v obchodech. O přízeň porotců, více než čtyř tisíc spotřebitelů, se letos ucházelo téměř 160 nových výrobků. Nejvíce hlasů získala nová řada šumivých vín Bohemia Sekt, která se tak stala absolutním vítězem devatenáctého ročníku soutěže.

"Bohemia Sekt vyhrála proto, že to je pro Čechy velmi silná značka. Jako nejlepší ve své kategorii ji hodnotilo téměř devadesát procent lidí, na druhé nejsilnější značce, tabletách do myčky Somat, se jako nejsilnější ve své kategorii shodlo zhruba osmdesát procent lidí," říká Lukáš Matějka, manažer skupiny Atoz Marketing, která soutěž pořádá.

Do soutěže mohly být zařazeny takové výrobky, které byly na český trh uvedeny (nebo jsou uváděny) v období od ledna 2018 až do konce května 2019. Tabákové produkty jsou však ze soutěže vyloučeny.

Jako nový výrobek se však bere i ten, co má nový obal, jinou gramáž či například novou příchuť. Bohemia Sekt se tak do novinek zařadil tím, že má hrdlo přepásáno papírovou "pentlí". "Působí to luxusnějším dojmem," vysvětluje Matějka.

Výrobci a distributoři nakonec přihlásili 159 nových a inovovaných produktů, které mezi sebou bojovaly ve 33 potravinářských a 16 drogistických 3 spotřebních kategoriích. O vítězích rozhodovalo v dubnovém průzkumu 4043 spotřebitelů.

Vedle klasických kategorií, jako jsou například cukrovinky, džusy, bonbony, piva, sýry, oleje či opalovací kosmetika, se v soutěži nově objevilo například jídlo na cesty či potřeby pro domácí mazlíčky. Soutěž rozšířily také věci denní potřeby, které se dříve kupovaly ve specializovaných obchodech, ale v posledních letech se stále častěji objevují i v řetězcích s rychloobrátkovým zbožím. Mezi vítězi se tak objevuje například dětské oblečení, mop či žehlicí prkno.

Letošní ročník byl podle Matějky charakteristický tím, že v něm bylo více výrobků spojených se zdravějším životním stylem či respektujících specifické stravování, jako jsou veganské, bio, bezlaktózové či bezlepkové výrobky.

Zajímavé také podle něj bylo, že v kategorii masných výrobků a uzeniny dosud často vítězící značky řetězce Kaufland letos poprvé překonala maloobchodní síť Penny se svými privátními značkami Dobré maso na gril a Řezníkův talíř. Orion a Milku zase v kategorii čokoládové cukrovinky překonaly Premium belgické pralinky od Billy.

Čestné uznání poroty si vydobyly papírové kapesníčky Zewa Softis od společnosti Essity Czech Republic, které se podle Matějky nerozpadnou ani poté, co je lidé omylem nechají při praní v kapsách kalhot.