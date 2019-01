Ford svolává skoro milion vozů kvůli problémům s airbagy. Mohou i zabít

Americká automobilka Ford Motor svolává po celém světě do servisů více než 953 tisíc vozů kvůli problémům s airbagy japonské firmy Takata.

Jen ve Spojených státech se problém týká 782 tisíc aut. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na informace poskytnuté podnikem.

Problém tkví v nafukovačích airbagů, které mohou při aktivaci prasknout a vymrštit do vozu kovové části. Jde o vozy Ford Edge a Lincoln MKX z roku 2010, Ford Ranger z let 2010 a 2011, Ford Fusion a Lincoln MKZ z let 2010 až 2012, Mercury Milan z let 2010 a 2011 a Ford Mustang z let 2010 až 2014.

Kvůli poruše nafukovačů už ve světě zemřelo 23 lidí. Současná akce automobilky však žádným úmrtím motivována není, uvedl Ford. Výměnu komponentu provedou prodejci.

Takata loni vyhlásila bankrot, protože kvůli jejím problémovým airbagům musely automobilky po celém světě svolat desítky milionů vozů.

K vytvoření výbuchu, díky němuž se airbagy nafouknou, Takata používá dusičnan amonný. Jeho vlastnosti se ale časem mohou pod vlivem tepla a vlhkosti změnit, exploze pak může být příliš silná a rozmetat kovový kontejner, který ji má udržet.