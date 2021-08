Firmy lákají na doručení objednávek přímo do kufrů aut. Nový koncept testují v Praze

Škoda Auto začala doručovat objednávky do kufrů vozidel. Díky aplikaci MyŠkoda s funkcí Přístup do vozu si mohou zákazníci nechat své nákupy doručit přímo do zaparkovaného vozidla. Do pilotního projektu se jako partneři zapojily zatím tři firmy, počet společností ale podle tiskové zprávy Škody Auto bude postupně narůstat.

S projektem navázaly spolupráci doručovatelské služby Zásilkovna a DoDo a největší tuzemský internetový obchod s elektronikou Alza.cz. Počet partnerů má ale podle vyjádření společnosti Škoda Auto postupně narůstat. Stejně tak se má služba do budoucna rozšířit do dalších měst, zatím funguje jen v Praze.

"Na realizaci projektu se naše týmy IT a logistiky podílely od jeho prvotní koncepce. Díky tomu je služba plně integrovaná do našeho ekosystému a pro zákazníky vlastnící technicky způsobilý automobil stejně přístupná jako běžné doručení do AlzaBoxu," uvedl místopředseda představenstva Alza.cz Tomáš Havryluk.

Službu doručení do automobilu mohou využívat registrovaní zákazníci Alza.cz, kteří vlastní automobil značky Škoda vyrobený v roce 2019 nebo později, s výjimkou vozů Enyaq iV, Kamiq a Scala, u nichž bude služba zpřístupněna později. Je potřeba mít v aplikaci MyŠkoda aktivovaný balíček Care Connect a funkci vzdáleného odemknutí / zamknutí.

"Díky řešení Přístup do vozu zajistí vůz Škoda svému majiteli kvalitní službu i ve chvíli, kdy je pouze zaparkovaný a za normálních okolností by svému majiteli neposkytl žádnou přidanou užitkovou hodnotu," uvedl člen představenstva Škody pro prodej a marketing Martin Jahn.

Po propojení se zákaznickým účtem na Alza.cz stačí při objednávání přes web i mobilní aplikaci v košíku zaškrtnout možnost "doručit do mého automobilu" a zvolit den, čas a přibližnou adresu, kde bude vozidlo parkovat. Konkrétní kurýr služby AlzaExpres pak může v daný čas jedinkrát odemknout příslušné vozidlo pro doručení zásilky.

Doručení do vozu je zatím možné v Praze a přilehlém okolí. Vozidlo musí být zaparkované na veřejně dostupném místě a nesmí být skryté před mobilním signálem, aby jej bylo možné odemknout. Alza takto neumožňuje doručit pouze nadměrné zboží. Zákazník by však vždy měl zvážit, jak zaplněný je kufr jeho vozidla a zda se do něj objednávka vejde.

Zapojily se i Zásilkovna a DoDo

Novinku od Škody Auto nabídnou také společnosti Zásilkovna a DoDo. "Potvrzujeme tím v praxi naši filozofii přinášet klientům stále nové a unikátní produkty a služby, které mění logistický trh. Doručení do kufru auta je po doručení do Z-Boxů dalším způsobem využití internet of things (internet věcí - pozn. red.) v logistice," řekla generální ředitelka Zásilkovny Simona Kijonková.

Cena za doručení do vozu se však liší od služby AlzaExpres - pro internetové obchody začíná na 79 Kč bez DPH, pro zasílání mezi fyzickými osobami stojí 115 Kč včetně DPH. Za stejnou částku totiž firma nabízí službu Zásilkovna domů, která se od 1. července zaměřuje na doručení na adresu.

Výkonný ředitel firmy DoDo Martin Marek uvedl, že doručení do kufru auta je pro určitý typ objednávek ideálním řešením, díky kterému zákazník šetří čas a může se věnovat věcem, které jsou pro něj skutečně důležité.

"Dlouhodobým cílem DoDo je zefektivňovat městskou logistiku. Klíčem k tomu je být schopen každou objednávku doručit v přesný čas, který daný zákazník preferuje, a, co je možná ještě důležitější, na pro něj nejvhodnější místo," řekl také Marek.

Nacenění zakázky probíhá vždy individuálně podle domluvy přes aplikaci Facebook Messenger či webový chat, přičemž cena se odvíjí od složitosti a časové náročnosti konkrétní "pochůzky".