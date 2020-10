Expert: Kellnerova Nova může změnit politické síly. Riskoval by pověst, oponuje jiný

Investiční skupina PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera v úterý dokončila akvizici společnosti Central European Media Enterprises (CME). Do vlastnictví tak získala mimo jiné televizi Nova. Mediální i ekonomičtí experti spíše než před ovlivňováním mediálního obsahu varují před posilováním Kellnerova byznysového impéria.

"Propojení TV Nova a nejsilnější IPTV služby v zemi (O2 TV) představuje velkou příležitost, jak posílit placené televizní služby skupiny Nova, k nimž televize dlouhodobě směřuje," uvedl pro on-line deník Aktuálně.cz Jan Potůček, mediální odborník a šéfredaktor serveru Televizní web.

Potůček tak připomněl, že portfolio Kellnerovy PPF zahrnuje mimo jiné společnost O2, a tedy i placenou televizi O2 TV. Pochyby nad propojením skupiny TV Nova a mobilního operátora vyjádřila v září i Česká televize, která se z obav o rovný a transparentní přístup k právům zejména na sportovní události obrátila na Evropskou komisi (EK).

Neúspěšně. Evropská unie počátkem října schválila převzetí CME Kellnerovým podnikem. PPF tak nyní plně majetkově kontroluje její aktivity v Česku, ale také na Slovensku, v Rumunsku, Slovinsku a Bulharsku.

Pro českého miliardáře to přitom není poprvé, co pod "svá křídla" bere stanici Nova. Vlastnil ji již jednou, a sice v letech 2002 až 2004, poté ji od PPF koupila právě CME.

"Tehdy to pro PPF byla příležitost, jak dát dohromady problematické aktivum a s výrazným ziskem ho prodat skupině CME. Nyní tu samou skupinu Nova kupuje z úplně jiných důvodů: dává to smysl jako velmi vhodný doplněk současných aktivit, tedy telekomunikačního byznysu (O2, CETIN, O2 TV) a finančních služeb," domnívá se Potůček.

Telekomunikační byznys jako lákadlo

Nejsilnější televizní skupina v zemi podle Potůčka představuje vynikající kanál na propagaci zboží a služeb - i kdyby to bylo v rámci standardních reklamních formátů.

Také hlavní ekonom Štěpán Křeček vidí v nákupu CME především lákavou investiční příležitost. "PPF by díky synergickým efektům a bohatým zkušenostem mohla tuto příležitost využít a dál zlepšovat fungování společnosti CME," řekl.

O synergii - distribuční a zákaznické - hovoří i analytik společnosti Natland Petr Bartoň. I když ne ve všech zemích, kde CME působí, nemá PPF zastoupení na internetovém trhu, pořád podle Bartoně existuje velká pravděpodobnost, že v dané zemi bude mít neinternetové firmy, které budou chtít zadávat reklamu pro svůj byznys do stanice z rodiny CME.

Mediální expert serveru Digizone.cz Filip Rožánek připomněl, že propojování telekomunikačního byznysu s výrobou obsahu je v zahraničí trendem posledního desetiletí. Podle něj to dává smysl z obchodního hlediska, protože když už je moc těsno v segmentu mobilních služeb a internetového připojení, je obsah cestou, jak udržet stávající zákazníky a přilákat nové, proto se operátoři perou třeba o sportovní práva.

Nákup PPF může zamíchat politickými kartami

Experti oslovení deníkem Aktuálně.cz se však už neshodnou na tom, zda a jak Kellnerovo impérium může ovlivňovat zpravodajství této televize.

Například Křeček se domnívá, že společnost nebude riskovat, aby záměrné ovlivňování poškodilo její pověst - to by se nakonec mohlo negativně podepsat i na výši tržeb a zisků firmy. "Obsah televize Nova samozřejmě může být ovlivňován v zájmu dosažení vyšší sledovanosti. Nepředpokládám však, že by bylo v zájmu PPF využít televizi Nova k ovlivňování politických preferencí v naší zemi. Reputační riziko z takového jednání by bylo příliš vysoké a mohlo by se obrátit proti PPF," myslí si Křeček.

Podle Potůčka jsou pak vliv na mediální obsah televize a podpora konkrétních politiků, stran a hnutí ošemetné kvůli podrobnému monitoringu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Ta má za úkol dbát na obsahovou nezávislost vysílání.

Potůček však nepopírá, že vstup PPF do skupiny Nova rok před českými parlamentními volbami může velmi zamíchat kartami na politické scéně. Na to upozorňuje i Rožánek. Dodává ale, že je třeba nejdřív počkat, kdo zpravodajství vůbec povede a jakým tématům dá prostor. "Když své vysílání názorově vymezila Televize Barrandov, nezdálo se, že by to mělo zásadní vliv," připomněl také.

PPF akvizicí Novy ovšem získává potenciální nástroj na ovlivňování veřejného mínění. PPF nicméně vyloučila, že by měla v úmyslu Novu, která má nejsledovanější večerní zprávy v zemi, použít jako nástroj k ovlivňování české politiky. "Tvrzení, že nákup CME míří na ovlivňování politiky, je mylné," psala firma hned po oznámení transakce na Twitteru.

Například Piráti pak v minulosti varovali také před tím, že se s PPF do Novy dostane čínská propaganda. Právě Čína představuje společně s Ruskem pro Kellnera nejsilnější trh. "Je to dělání pročínského kozla mediálním zahradníkem. Pokud by Kellnerova PPF skutečně televizní stanice využívala k šíření pročínské propagandy, mělo by to dalekosáhlé důsledky, především pro svobodu slova a nezávislost médií v regionu," nechal se tehdy slyšet pirátský poslanec Jan Lipavský.

Potůček však tyto obavy mírní. "Upřímně si nemyslím, že by PPF prostřednictvím televize Nova prosazovala svoje geopolitické zájmy v Číně a Rusku, na to Nova nemá tak zajímavou cílovou skupinu diváků," řekl.

Vztahy s komunistickou Čínou jsou přitom pro PPF klíčové. Aktuálně.cz před rokem popsalo, jak PR agentura placená úvěrovou firmou Home Credit, která spadá do Kellnerova impéria, tajně ovlivňovala nejen česká média ve prospěch Číny. Rozpůjčováno má v Číně více než 300 miliard korun.

Kellner toto úterý uvedl, že chce převzetím CME dál pokračovat v budovaní sítě navzájem nezávislých televizních kanálů v jednotlivých zemích a že si jeho společnost uvědomuje odpovědnost, kterou na sebe koupí CME bere.

CME patří mezi přední mediální a zábavní společnosti ve střední a východní Evropě. Provozuje třicet televizních kanálů, jak bezplatných, tak placených, a pokrývá svým vysíláním na pěti trzích území se 45 miliony diváků. PPF působí v Evropě, Asii a Severní Americe a vlastní aktiva téměř 49 miliard eur. Investuje do řady odvětví, od finančních služeb přes telekomunikace, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství.

