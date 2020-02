Akcionáři odmávnou prodej Novy firmě PPF. Piráti píší Kongresu, aby uvážili vliv Číny

Akcionáři firmy CME se ve čtvrtek sejdou na Bermudách, aby hlasovali o prodeji televize Nova a dalších médií společnosti PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Senátor Lukáš Wagenknecht a poslanec Jan Lipavský (oba Piráti) napsali americkým zákonodárcům, aby obchod prověřili. Podle nich existuje riziko, že Nova začne šířit čínskou propagandu. Kellner potřebuje s komunistickým státem dobré vztahy.

Už jen dny zbývají do chvíle, kdy po předchozí dohodě americká firma AT&T a menšinoví akcionáři budou moci odmávnout převod televize Nova a celého mediálního impéria Central European Media Enterprises (CME) do rukou firmy PPF. Petra Kellnera to přijde na desítky miliard korun. Americkým kongresmanům ovšem nyní dorazil dopis od místopředsedy komise českého Senátu pro sdělovací prostředky Lukáše Wagenknechta a poslance Jana Lipavského, který je členem zahraničního a obranného výboru sněmovny.

Předmět zprávy je ostrý - "Bezprostřední riziko, že AT&T svůj mediální vliv ve střední Evropě předá Číně". Piráti v dopise, který má Aktuálně.cz k dispozici, americké politiky žádají, aby prověřili prodej podílu americké firmy AT&T do rukou Petra Kellnera. Podle nich existuje hrozba, že Nova a další televize na Slovensku, v Bulharsku či Rumunsku následně budou šířit čínskou propagandu. S tím, že Kellner je závislý na dobrých vztazích s komunistickou Čínou, kde má investováno více než 300 miliard korun.

Američtí kongresmani nemají pravomoc, jak prodeji zabránit. Mohou ale případně vyvinout politický tlak na současné akcionáře, aby prodej firmě PPF ještě zvážili.

"Taková akvizice, díky které by Petr Kellner získal tyto televizní stanice, by zvýšila možná rizika opětovného zásahu a šíření čínské propagandy na území ČR a dalších států našeho regionu, které jsou členy NATO a EU," vysvětlil pirátský senátor Wagenknecht.

Aktuálně.cz loni v prosinci popsalo, jak úvěrová firma Home Credit, která je dceřinou firmou PPF, tajně v Česku financovala kampaň vylepšující obraz komunistické Číny v Česku. Skrytě tak vznikla síť, kterou koordinovala najatá PR agentura C&B. Ať už to byli politici, ekonomové či nezávisle vystupující experti na Čínu. Řada z nich přitom nemusela vědět, jakou roli v plánu Home Creditu mají.

Home Credit ovšem odmítá, že by jeho cílem bylo cokoliv škodlivého. "Zadáním bylo racionalizovat veřejnou diskusi v České republice o podnikání v Číně. Chtěli jsme dosáhnout oslabení extrémních pozic ve veřejném prostoru a vnést do veřejné debaty fakta o podnikání a životě v Číně s cílem zlepšení česko-čínských vztahů," napsala firma v prohlášení, v němž po textech Aktuálně.cz kampaň připustila.

Podle Pirátů ale existuje možnost, že Kellner využije k pročínské kampani i Novu. "Je to dělání pročínského kozla mediálním zahradníkem. Pokud by Kellnerova PPF skutečně televizní stanice využívala k šíření pročínské propagandy, mělo by to dalekosáhlé důsledky, především pro svobodu slova a nezávislost médií v regionu," uvádí Lipavský.

Společnost CME působí v pěti evropských zemích. Vysílá na 30 televizních kanálech a oslovuje na 45 milionů diváků.

PPF: S Novou jen děláme byznys

PPF dlouhodobě odmítá, že by Novu a další média chtěla použít jako vlivový nástroj. Jejím jediným cílem je podle ní byznys. "Tvrzení, že nákup CME míří na ovlivňování politiky, je mylné," psala firma hned po oznámení transakce na Twitteru. A dodala, že pouze chce investici zhodnotit.

"Nákupem společnosti CME, respektive jejích mediálních aktivit v pěti evropských zemích, sledujeme především cíl doplnit náš telekomunikační byznys ve střední a východní Evropě. Chceme využít synergie mezi tvorbou mediálního obsahu a jeho distribucí. Naším motivem je tedy především rozvíjení telekomunikačního a mediálního byznysu. CME je dobře fungující společností a po jejím převzetí neplánujeme žádné překotné zásahy do jejího fungování," uvedl v tiskové zprávě Petr Kellner.

Většinový vlastník AT&T, jež ve firmě drží 75,7% podíl, s fúzí souhlasí, a ta tedy bude s největší pravděpodobností schválena. Potřeba pro to je 75 % hlasovacích práv akcionářů. Tím ale proces neskončí. PPF pro transakci také potřebuje souhlas Evropské komise a národních regulátorů v zemích, kde CETV působí. To bude nejspíše trvat dalších několik měsíců.