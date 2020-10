Dvě stovky ventilátorů, na něž se složili Češi, leží měsíce ve skladu. Stát je nechce

Ministr zdravotnictví Roman Prymula ve středu slavnostně převzal 50 plicních ventilátorů CoroVent od finanční skupiny PPF Petra Kellnera. Přitom 182 zařízení shodného typu měsíce leží ve skladu. Na jejich výrobu se ve sbírce složily tisíce Čechů během jednoho dne. Ventilátory si ale ministerstvo dosud nepřevzalo. CoroVent totiž nemá nezbytné povolení k provozu. Ministerstvo reakci zatím neposlalo.

Když na jaře v Česku vrcholila první vlna epidemie koronaviru, Češi v internetové sbírce nashromáždili za jediný den na 14 milionů korun. Peníze od osmi tisíc dárců putovaly na výrobu 182 kusů ventilátoru CoroVent bleskově vyvinutého českými vědci. Byla totiž obava, že běžné přístroje, které pomáhají vážně nemocným dýchat, v nemocnicích dojdou. A lékaři budou muset vybírat pacienty, kterým tímto zařízením pomohou a kterým ne, jako tomu bylo například v Itálii.

Pak ale přes léto krize opadla, vláda nouzový stav zrušila a téměř dvě stovky přístrojů CoroVent od té doby leží ve skladu. Vláda je nepřevzala dodnes. Už před čtrnácti dny přitom poslancům zdravotnického výboru nynější ministr zdravotnictví Roman Prymula řekl, že brzy lůžek s ventilátory může být nedostatek. A od pondělí začal nouzový stav nanovo.

Zato se ve středu na ministerstvu zdravotnictví odehrál slavnostní ceremoniál, na kterém Prymula podepsal převzetí 50 jiných nově vyrobených ventilátorů CoroVent, které zaplatila společnost PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Na místě byl i šéf komunikace PPF Vladimír Mlynář.

"Chtěl bych společnosti PPF velmi poděkovat za její dar 50 ventilátorů, které najdou uplatnění v nemocnicích přímo řízených ministerstvem zdravotnictví," napsal Prymula v tiskové zprávě, kterou šířilo ministerstvo zdravotnictví i PPF. A rovnou sepsalo seznam nemocnic, do nichž ventilátory půjdou. Jde o Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze, Motol či plzeňskou fakultní nemocnici.

O plicní ventilátory od drobných dárců, které už jsou vyrobené měsíce, ovšem doteď ministerstvo zájem neprojevilo. "Tyto ventilátory leží stále připraveny v našem skladu a čekáme na povel, až si ministerstvo zdravotnictví řekne, kam ventilátory chce nebo nechce," uvedl ve čtvrtečním rozhovoru pro server Lupa.cz Jiří Denner ze společnosti MICo Group, která plicní ventilátory vyrábí.

Někteří dárci přitom nechápou, proč zařízení, na něž před měsíci přispěli, v nemocnicích dosud nejsou. A obracejí se na autory CoroVentu. "My vám z kanceláře poslali 100 tisíc na jeden celý ventilátor, jsou to pro nás velké peníze. A teď nás zajímá, co se s nimi stalo. Ventilátor leží ve skladu, protože přednost má PR?" napsal například na Twitteru advokát Petr Němec.

"Smyslem pomoci není to, že se vybere od lidí na auto pro rodinu s postiženým dítětem, auto se koupí, ale pak automobilka té rodině jiné auto daruje, udělá se k tomu velká sláva a auto koupené za peníze lidí, co sami mají málo, rezaví v garáži," doplnil srovnání Němec.

Manažer projektu a autor nápadu CoroVent vyrobit Tomáš Kapler na výtky reagoval. "Popravdě nechápu, proč se někdo diví, že dárce, který dal víc než všichni ostatní dohromady (s výjimkou jedné jiné firmy), má nějaké extra mediální pokrytí. Kdokoliv můžete pár desítek ventilátorů koupit a taky darovat nemocnicím a taky budete mít fotku s ministrem," řekl Kapler.

CoroVent darovaný PPF stále nemá potřebné české zkoušky

Ceremoniál s předáváním ventilátorů od PPF byl přitom překvapivý, protože dle vyjádření Kaplera CoroVent stále nemá povolení na to, aby se v českých nemocnicích mohl používat.

Přístroje CoroVent sice prošly přísným procesem získání certifikace v USA pro nouzové použití, ale českou certifikaci stále nemají. A to ani tu mimořádnou, která je rychlejší a umožňuje pouze použití v nouzovém stavu.

Tím výrobce zdůvodňoval i to, proč přístroje, které zaplatili drobní dárci a jsou dávno vyrobené, stát nepřevzal a zůstávají ve skladu. Po zrušení prvního krizového stavu je ministerstvo pod vedením Prymulova předchůdce Adama Vojtěcha už neřešilo.

"Ministerstvo zdravotnictví vyhodnotilo, že situace nevypadá zdaleka tak zle, jak bylo predikováno, a záložní plicní ventilátory u nás zřejmě nebyly potřeba," dodal jejich výrobce Jiří Denner.

Zrychlené získání certifikátu nevyšlo

"Co se týče Evropské certifikace, původně byl předpoklad takový, že v České republice budou plicní ventilátory brzy potřeba a CoroVent získá certifikaci od ministerstva zdravotnictví v rámci zrychleného řízení. Takový postup by nám značně urychlil cestu k regulérní certifikaci pro celou Evropu. Situace se ale u nás nevyvíjela na konci jara již zdaleka tak dramaticky, než jaký byl původní předpoklad, takže ke zrychlenému řízení nakonec nedošlo a my tuto certifikaci bohužel nezískali," dodal Denner.

Plicní ventilátory, které darovala PPF, jsou ovšem identické modely jako ty, které leží ve skladu. Proč jedny ministerstvo slavnostně převzalo a rozesílá do nemocnic a ty dříve vyrobené nikoliv, není jasné. Certifikaci postrádají všechny.

Ministerstvo zatím na dotazy nereagovalo

Vyjádření ministra Prymuly redakce Aktuálně.cz shání, ve čtvrtek ani v pátek nereagoval na zprávy ani telefonáty. Na dotazy v pátek neodpovědělo ani tiskové oddělení jeho ministerstva, přestože podle mluvčího "udělá vše proto, aby odpovědělo".

Dříve portál iDnes.cz po akci Prymuly napsal, že ty od PPF do nemocnic mají výjimku pro urgentní medicínu. "Až bude zjevné, že se bez nich neobejdou, tak ministerstvo zdravotnictví vydá výjimku. Zatím se s tím v nemocnicích seznámí," rozporuje to ale na přímý dotaz Aktuálně.cz manažer projektu CoroVent Tomáš Kapler.

Dle něj se to, kdy a za jakých podmínek převezme a do nemocnic distribuuje téměř dvě stovky ventilátorů, na které se na rychlo skládali drobní dárci třeba i po tisícikoruně, řeší. "Nemá smysl je jen předat, musí se dořešit, kde budou, zaškolení personálu a tak dále. Tak jako u těchto nových padesáti od PPF," uvedl Tomáš Kapler z týmu CoroVent.

Dle aktuálních odhadů Ústavu zdravotnických informací a statistiky přitom koncem října navíc může v nemocnicích ležet až tisíc těžce nemocných. Aktuální kapacitu intenzivní péče v nemocnicích sleduje projekt Hlídač státu.

"Je chybou, že tiskové zprávy PPF a ministerstva zdravotnictví zmiňují jen PPF a opomíjí jednak většinu dárců, jednak i většinu týmu, který za vývojem stál. Už jsem zažádal o nápravu, aby byli informováni o stavu všichni dárci," dodal Kapler.

"Nadace PPF byla u projektu CoroVent od začátku. Vnímáme to nejen jako pomoc se zajištěním nouzového zařízení pro případ nárůstu pacientů, ale i jako ocenění týmu českých vědců, kteří za vývojem stáli a podporu českého výrobce, který měl odvahu do projektu investovat vlastní prostředky," okomentoval dar PPF zástupce společnosti Vladimír Mlynář v tiskové zprávě, kterou ministerstvo zdravotnictví rozesílalo po předávacím ceremoniálu.