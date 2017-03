Evropa stárne, nejméně mladých najdeme kousek od českých hranic. Projděte si nové porovnání

před 41 minutami

V celé Evropské unii stoupl loni věkový medián na 42,6 let, ještě v roce 1990 byl jen mírně nad 35 let. Hned za jedním řeckým regionem má největší problém se stárnutím bývalá NDR. Naopak nejmladší obyvatele najdeme ve francouzských zámořských územích a ve Velké Británii.

Praha, Lucemburk - Přesně polovina obyvatel řeckého regionu Euritánie už dosáhla přinejmenším věku 53,6 let. Naopak na francouzském ostrově Mayotte, zámořském území v Indickém oceánu, je polovina obyvatel starších 17,8 let.

Vyplývá to z údajů Eurostatu za rok 2016 o takzvaném věkovém mediánu. Ten dostaneme, kdybychom všechny obyvatele seřadili podle věku za sebou. Medián pak ukazuje prostřední hodnotu, která rozděluje obyvatelstvo podle věku na dvě stejně velké části.

V celé Evropské unii stoupl loni věkový medián na 42,6 let. To znamená, že polovina obyvatel je starších a polovina mladších než toto číslo. Ještě v roce 1990 byl medián jen mírně nad 35 let. Městské regiony mají obecně mladší populaci než venkovské.

Eurostat má data z téměř 1350 regionálních jednotek zvaných NUTS. Věkový medián nad 50 let má 63 těchto regionů. Z toho 46 takových oblastí je v Německu, především na východě v bývalé NDR.

Na druhé straně věkový medián pod 35 let má 24 regionů, z toho 18 ve Velké Británii. Eurostat má data i za Turecko, jehož regiony by se v žebříčku nejmladší populace umístily hned za francouzským ostrovem Mayotte.

Region NUTS 3 Věkový medián Evrytania (Řecko) 53,6 Suhl (Německo) 52,9 Arr. Veurne (Belgie) 52,8 Dessau-Roßlau (Německo) 52,7 Altenburger Land (Německo) 52,7 Greiz (Německo) 52,5 Prignitz (Německo) 52,4 Mansfeld-Südharz (Německo) 52,4 Spree-Neiße (Německo) 52,3 Elbe-Elster (Německo) 52,1 … … Nottingham (Velká Británie) 30,5 Tower Hamlets (Velká Británie) 30,5 Manchester (Velká Británie) 30,1 … … Guyane (Francie) 25,3 … … Mardin (Turecko) 21,6 Van (Turecko) 20,9 Batman (Turecko) 20,9 Mus (Turecko) 20,6 Siirt (Turecko) 20,5 Agri (Turecko) 20,3 Sirnak (Turecko) 19,5 Sanliurfa (Turecko) 19,3 Mayotte (Francie) 17,8

V Česku se ve všech krajích pohybuje věkový medián mezi 40 a 42 lety, za celou republiku dosahuje 41,7 let. Nejnižší hodnoty statistici vypočítali ve Středočeském kraji (40,7 let), Praze (41 let) a na Liberecku (41,4 let). Naopak nejvyšších hodnot dosahuje Karlovarský spolu s Královéhradeckým a Zlínským krajem (42,4 let).

Region NUTS 3 Věkový medián Karlovarský kraj 42,4 Královéhradecký kraj 42,4 Zlínský kraj 42,4 Plzeňský kraj 42,2 Jihočeský kraj 42,1 Moravskoslezský kraj 42,1 Kraj Vysočina 42 Olomoucký kra 42 Pardubický kraj 41,7 Jihomoravský kraj 41,6 Ústecký kraj 41,5 Liberecký kraj 41,4 Hlavní město Praha 41 Středočeský kraj 40,7

autor: Alice Stejskalová